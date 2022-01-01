Названы победители олимпиады «Московский учитель»

В VIII метапредметной олимпиаде «Московский учитель» приняли участие более 15 тысяч человек, чтобы попробовать свои силы в решении нестандартных задач и развитости критического мышления.

По словам Валерия Тихонова, директора Корпоративного университета московского образования, современный педагог должен научить подопечных критически мыслить, аргументировано выражать свою точку зрения и уметь работать с информацией.

«Очевидно, что этими навыками должен обладать и сам учитель. Метапредметная олимпиада помогает педагогам по-новому взглянуть на свой потенциал, вдохновляет на профессиональное развитие», – сказал Тихонов.

Лучшие результаты в заключительном туре показали учитель русского языка и литературы «Цифровой школы» Элина Стрейкмане и учитель истории и обществознания школы № 1241 «На Красной Пресне» Роман Умняков. Они получат специальные призы от одного из организаторов олимпиады – Корпоративного университета. Вторым организатором в этом году выступила Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования.

Всего по итогам соревнований было определено 30 победителей и призеров, которые получат возможность в следующем году принять участие в конкурсе профессионального мастерства и общественного признания «Учитель года Москвы».