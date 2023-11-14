Названы победители премии «Качество обслуживания и права потребителей»

24 октября в Казани прошла 14-я церемония вручения Премии «Качество обслуживания и права потребителей», на которой были определены лидеры потребительского рынка в части высокого качества товаров и услуг, а также клиентского сервиса. Компания MAIBENBEN стала лучшей в номинации «Компьютеры и комплектующие года».

Также на мероприятии были объявлены победители в номинации «Выбор потребителей», итоги которой, на базе потребительской панели, определил исследовательский холдинг РОМИР. Одним из победителей, получивший признание российских пользователей в данной номинации, стал ноутбук MAIBENBEN M555.

С момента своего создания компания предлагает высокотехнологичные продукты, при производстве которых особое внимание уделяется пользовательскому опыту. Благодаря такому подходу, а также тщательному контролю качества продукции и поддержанию высокой планки стандартов сервиса, всего за 4 года работы в России удалось добиться признания и высокой оценки от российских пользователей. «Наша победа в номинации «Компьютеры и комплектующие года» — один из показателей того, что компания выбрала правильный путь. В дальнейшем мы планируем расширить текущую линейку моделей ноутбуков, а также представить бренд в новых категориях, чтобы наши пользователи могли работать и отдыхать более эффективно», — отметил директор по маркетингу Кирилл Раков.