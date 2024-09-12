NCCN переведет рекомендации NCCN для пациентов на другие языки

Национальная сеть многопрофильных онкологических центров (National Comprehensive Cancer Network, NCCN), являющаяся объединением ведущих онкологических центров, и фонд NCCN Foundation объявили о планах перевести каждую книгу библиотеки NCCN Guidelines for Patients (рекомендации NCCN для пациентов) на испанский язык, а отдельные издания также и на другие языки.

NCCN публикует библиотеку NCCN Guidelines for Patients благодаря финансированию фонда NCCN Foundation. В настоящее время в ней представлено более 70 книг, в которых в простой для понимания форме изложена информация о профилактике, скрининге, диагностике, лечении почти всех видов рака и соответствующей поддерживающей терапии. Рекомендации для пациентов основаны на постоянно обновляемых, опирающихся на фактические данные рекомендациях, по которым существует консенсус специалистов, включенных в Рекомендации NCCN по клинической практике в онкологии (NCCN Guidelines), которые используются поставщиками услуг здравоохранения во всем мире. Они были отмечены многочисленными наградами как надежный и удобный источник информации для людей с онкологическими заболеваниями.

Книги библиотеки NCCN Guidelines for Patients можно бесплатно смотреть и загружать через интернет или через приложение NCCN Patient Guides for Cancer. Книги в печатном виде за символическую цену можно приобрести через Amazon.«Наше стремление сделать каждое руководство для пациентов доступным на испанском языке демонстрирует наше неизменное желание обеспечить доступ к высококачественным материалам о лечении рака каждому человеку, — сказала Гена Кук (Gena Cook), основатель и генеральный директор Kaliper Health, председатель совета директоров NCCN Foundation. — Наша работа уже идет полным ходом: сейчас на испанском языке доступно не менее 20 книг и переводятся новые. У нас есть список дополнительных высокоприоритетных языков, основанный на глобальной распространенности среди населения. Мы хотим, чтобы эта жизненно важная информация была понятна всем, кто в ней нуждается, во всем мире, включая не говорящих на английском языке больных раком в США».

Все переводы выполняются переводчиками, которые специализируются на медицинских текстах и понимают нюансы медицинской информации.

«За прошлый год к библиотеке NCCN Guidelines for Patients обращались более 1,4 млн раз, причем примерно пятая часть этих пользователей находилась за пределами США, — сказала Кристал С. Денлингер (Crystal S. Denlinger), врач, генеральный директор NCCN. — Мы всегда стремимся лучше предоставлять важные рекомендации по охране здоровья и расширить доступ к любым ресурсам, которые могут помочь нам повысить качество, эффективность, справедливость и доступность онкологической помощи во всем мире».

Патрик Делани (Patrick Delaney), исполнительный директор NCCN Foundation, добавил: «Фонду NCCN Foundation повезло сотрудничать с рядом очень разных международных организаций, которые признают необходимость справедливого доступа к информации о раке для пациентов. Мы невероятно благодарны за благотворительную поддержку, которая позволяет нам предлагать эти необходимые материалы бесплатно всем, кому они необходимы».