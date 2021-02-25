“Не могла игнорировать дефицит специалистов и популярность сумасшедших диет”: Нутрициолог Ксения Пустовая о том, как создавала Школу Диетологов

Питание человека оказывает колоссальное влияние на его жизнь. Но при этом, мы редко задумываемся о рациональном и сбалансированном меню, да и информации на эту тему вокруг крайне мало. Это сказывается на нашем физическом состоянии. Ксения Пустовая — нутрициолог, основатель Школы Диетологов, делится историей своей борьбы за оздоровление нации.

Вся жизнь — еда

Жизнь человека, действительно, сильно зависит от его питания, поэтому в нашем обществе многие люди профессионально связаны с этой сферой. Фитнес-клубы, рестораны, бизнес, связанный с бадами, функциональным питанием — Ксения Пустовая работала во всех этих направлениях и достигла в них значительного успеха.

“Тема человеческого питания всегда была мне интересна. Сама прошла через проблемы со здоровьем и лишним весом, которые решила с помощью коррекции рациона. Плюс я много занималась спортом, училась. Разобралась, как составляются техкарты, как термическая обработка влияет на продукты, как и зачем считать КБЖУ. Я глубоко изучила вопрос с самых разных сторон и стала хорошим экспертом” — вспоминает Ксения Пустовая, нутрициолог, основатель Школы Диетологов.

Переломный момент

К 2014 году Ксения Пустовая уже активно работала с клиентами. Самая большая сложность была в том, что не хватало специалистов с медицинским образованием, которые хорошо ориентировались бы в вопросах диетологии, например, эндокринологов. Потребность же в них на тот момент была огромная, потому что набирали популярность сомнительные диеты, на фоне которых у девушек возникали сложности со здоровьем.

Так идея, которая витала в воздухе, нашла для себя достойного исполнителя — Ксения поняла, что необходимо сформировать сообщество компетентных специалистов. Поэтому она создала образовательный центр, в котором работают доктора и кандидаты наук. Они составляют самые разные программы, основываясь на достоверной и актуальной информации по диетологии и нутрициологии, и обучают людей.

Успех был неизбежен

Школа Диетологов оказалась первой на рынке с подобным предложением, и в итоге заняла лидерскую позицию. При этом Ксения с мужем-маркетологом решили сразу стартовать в онлайне, потому что видели перспективы этого направления, и не прогадали. Конечно, они понимали, что у офлайна есть преимущество в виде индивидуальной обратной связи, поэтому встроили ее и в свои онлайн-курсы.

Изначально здесь обучали людей без медицинского образования, но очень скоро за знаниями стали обращаться и врачи. Теперь в Школе есть многоуровневая система обучения как для медработников, так и для начинающих диетологов.

Более того, организация выпускает мини-лекции по узким темам, например, по “омеге-3”. Такая лекция длится около 5 часов и стоит до 1000 рублей. По подобным программам обучаются простые люди, которые хотят разобраться в вопросе “для себя”. И даже информация, которая дается для них, является максимально практико-ориентированной.

“Сегодня Школа Диетологов — это международный центр, который выпустил уже более 20 000 сертифицированных специалистов, и продолжает разрабатывать новые проекты. При этом мы держим адекватные цены, чтобы к нам могли обращаться обычные люди. Разрабатываем индивидуальные рационы с помощью собственного программного обеспечения, а также занимаемся благотворительностью. В общем, мы делаем максимум, чтобы как можно больше людей обрели здоровье” — подытожила Ксения Пустовая, нутрициолог, основатель Школы Диетологов.

Источник: Метро