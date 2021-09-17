«Не только Дума»: Сергей Миронов объяснил, за кого на самом деле голосуют на выборах

Низкая явка россиян на выборы в Государственную Думу, которые проходят с 17 по 19 сентября, приведёт к “самым драматическим последствиям”, заявил лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов. Он разъяснил, на что влияют результаты выборов в отдалённой перспективе.

По прогнозам ЦИК и результатам опросов, которые проводили социологические службы, на реальные и электронные избирательные участки планируют прийти не более половины граждан. По разным оценкам, их число колеблется от 48 до 52 %. “Это крайне мало, – прокомментировал такую цифру Сергей Миронов. – В эти сентябрьские дни решается судьба нашей страны”.

Действующий порядок позволяет поделить неиспользованные голоса в пользу действующей власти, напомнил лидер партии. “Пришли вы на участок или остались дома, вы в любом случае приняли участие в голосовании. Но если в первом случае вы сможете выразить свою гражданскую позицию, во втором – выбор сделают за вас. И вряд ли этот выбор вам понравится”.

Сергей Миронов напомнил, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию Государственная Дума будет формировать состав федерального правительства. “С 17 по 19 сентября страна выбирает не только депутатов в нижнюю палату, мы выбираем всю правящую верхушку. И от того, каким будет этот выбор, зависит вся дальнейшая жизнь россиян. Призываю всех прийти на избирательные участки”, – призвал он.