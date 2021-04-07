Не уберег зеницу ока – поможет жидкая повязка из аптеки

В распоряжение медиков поступил новый российский препарат медицинского назначения, восстанавливающий ткани эпителия роговицы глаза.

Береги как зеницу ока — говорили наши бабушки о чём-то самом важном. А если не уберёг? Бывает, едва заметное облачко на роговице превращается в бельмо. Это один из дефектов роговицы, наиболее заметный окружающим. Врачи назовут ещё с десяток, несущих прямую угрозу зрению, и имеющих свойство возвращаться, как только прерывается лечение.

Теперь для решения проблемы лечения рецидивирующих дефектов роговицы офтальмологи получили гелевый протектор Сферо®ОКО. Уникальный препарат обладает способностью регенерировать поврежденную ткань. Дополнительно Сферо®ОКО заживляет раны, травмы и язвы глаза, обладает обезболивающими свойствами.

Производство биопротектора налажено в Московской области в АО «БИОМИР сервис», где создают имплантаты для тканевой инженерии и регенеративной медицины. Для того, чтобы Сферо®ОКО мог применяться, в том числе, в домашних условиях, здесь организовали его выпуск в стрип-монодозах.

Уже много лет АО «Биомир сервис» успешно производит биополимерные замещающие гели для разных областей медицины. Например, изделие Сферо®ГЕЛЬ запускает самовосстановление организмом поврежденных мягких тканей.

Биоимплантат разрабатывался для трансплантации стволовых клеток при лечении травм спинного мозга. Со временем был разработан ряд композиций с разными свойствами и временем замещения геля живыми здоровыми клетками, что позволило существенно расширить область его применения. На территории Российской Федерации с 2006 года препарат успешно используют в ортопедии, нейрохирургии, пластической хирургии и косметологии, трансплантологии и других областях медицины.

По оценкам офтальмологов, Сферо®ОКО не имеет аналогов в мире и даёт надежду на решение многих проблем в области лечения болезней глаз и восстановления зрения.

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