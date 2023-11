Неделя творчества и дизайна Чэнду: привлекает мировое творчество более открытым отношением

На 10-й Неделе творчества и дизайна Чэнду, спланированной и реализованной компанией Chengdu New Dongfang Exhibition Co., Ltd., посетители высоко оценили творчество итальянского художника Джакомо Бруни (Giacomo Bruni) с элементами традиционной китайской чернильной живописи (гохуа). «Я завел много интересных друзей на этом мероприятии», — сказал он.

Chengdu, one of China’s famous historical and cultural cities, is accelerating to build itself into a world-renowned cultural city. The city, renowned for its food and pandas, is increasingly attracting creative design talent from around the world.

Бразильский музыкант Марсело Армани (Marcelo Armani) создал карту звуков Чэнду , записав голоса панд и людей в чайных, горы Цинчэншань и ночного рынка Фукин, которая привлекла внимание многих посетителей.

Чэнду — один из городов Китая, знаменитых своей историей и культурой, ускоренным темпом встраивается в ряд признанных культурных городов мира. Этот город, известный своей кухней и пандами, привлекает все больше талантливых дизайнеров со всего мира. В 2023 году в Неделе творчества и дизайна Чэнду приняли участие 167 зарубежных художников из 37 стран, включая Бразилию, Германию, Польшу, Японию, Францию, Канаду, Латвию и Грузию. Они останавливаются в Чэнду, черпая вдохновение от города и создавая удивительные работы.

А тем временем дизайнерские институты и бренды в Чэнду расширяют платформу. Сообщество Mintown Studio, следуя модели «использования культурной и творческой отраслей для стимулирования оживления городской среды», расширило свое присутствие из Чэнду в Сиань, а также ведет переговоры о создании филиалов в Шанхае, Гуанчжоу, Ханчжоу и Даляне. Созданный в Чэнду модный бренд 24ans открыл магазины в Великобритании, Франции, Японии и городах Китая, включая Шанхай, Гуанчжоу, Чанша и Циндао.

Зора Гералт (Zora Gerault), член жюри конкурса дизайна Golden Panda Tianfu Creative Design Award 2023 и декан школы моды ESMOD Гуанчжоу, сказала, что увидела множество замечательных работ молодых дизайнеров из Чэнду во время этого мероприятия, отмечая растущее творчество города.

«Многообразие — это ключ к творчеству. Многообразие Чэнду заложено в его давней истории и современности, а также в его технологических достижениях и творчестве», — сказал Имамура Юсаку (Imamura Yusaku), вице-президент Токийского университета искусств и соучредитель Всемирных недель дизайна (World Design Weeks, WDW), приняв участие в Неделе творчества и дизайна Чэнду. Такое многообразие позволяет Чэнду привлекать талантливых дизайнеров со всего мира более открытым отношением.