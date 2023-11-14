Неделя творчества и дизайна Чэнду: привлекает мировое творчество более открытым отношением

На 10-й Неделе творчества и дизайна Чэнду, спланированной и реализованной компанией Chengdu New Dongfang Exhibition Co., Ltd., посетители высоко оценили творчество итальянского художника Джакомо Бруни (Giacomo Bruni) с элементами традиционной китайской чернильной живописи (гохуа). «Я завел много интересных друзей на этом мероприятии», — сказал он.
Бразильский музыкант Марсело Армани (Marcelo Armani) создал карту звуков Чэнду , записав голоса панд и людей в чайных, горы Цинчэншань и ночного рынка Фукин, которая привлекла внимание многих посетителей.
Чэнду — один из городов Китая, знаменитых своей историей и культурой, ускоренным темпом встраивается в ряд признанных культурных городов мира. Этот город, известный своей кухней и пандами, привлекает все больше талантливых дизайнеров со всего мира. В 2023 году в Неделе творчества и дизайна Чэнду приняли участие 167 зарубежных художников из 37 стран, включая Бразилию, Германию, Польшу, Японию, Францию, Канаду, Латвию и Грузию. Они останавливаются в Чэнду, черпая вдохновение от города и создавая удивительные работы.
А тем временем дизайнерские институты и бренды в Чэнду расширяют платформу. Сообщество Mintown Studio, следуя модели «использования культурной и творческой отраслей для стимулирования оживления городской среды», расширило свое присутствие из Чэнду в Сиань, а также ведет переговоры о создании филиалов в Шанхае, Гуанчжоу, Ханчжоу и Даляне. Созданный в Чэнду модный бренд 24ans открыл магазины в Великобритании, Франции, Японии и городах Китая, включая Шанхай, Гуанчжоу, Чанша и Циндао.
Зора Гералт (Zora Gerault), член жюри конкурса дизайна Golden Panda Tianfu Creative Design Award 2023 и декан школы моды ESMOD Гуанчжоу, сказала, что увидела множество замечательных работ молодых дизайнеров из Чэнду во время этого мероприятия, отмечая растущее творчество города.
«Многообразие — это ключ к творчеству. Многообразие Чэнду заложено в его давней истории и современности, а также в его технологических достижениях и творчестве», — сказал Имамура Юсаку (Imamura Yusaku), вице-президент Токийского университета искусств и соучредитель Всемирных недель дизайна (World Design Weeks, WDW), приняв участие в Неделе творчества и дизайна Чэнду. Такое многообразие позволяет Чэнду привлекать талантливых дизайнеров со всего мира более открытым отношением.