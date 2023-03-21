Неизвестные герои: учительница из Бурятии Оксана Бухольцева заменила физика в донецком лицее

«Мы пытаемся на уроках тему боевых действий не затрагивать, но, например, по физике проходим закон сохранения импульса: начиная от разрыва снаряда, заканчивая попаданием осколков, приходится это объяснять», — говорит педагог Оксана Бухольцева в заключительном фильме проекта #Неизвестные герои. Она приехала в Донецк из Бурятии и уже три месяца преподает местным школьникам.

Историю этой сильной женщины рассказали военкор «Известий» Валентин Трушнин и режиссер Константин Белошапка.

Трушнин с начала спецоперации снимает репортажи из Донбасса. Его работа «Ад и рай в монастыре» о том, как под обстрелом украинских войск эвакуировали мирных жителей из монастыря в Никольском, выиграла Международную премию им. Халеда аль-Хатыба для военкоров в категории «Лучшая работа из зоны конфликта (видео)».

Константин Белошапка знаком российским зрителям по ролям в сериалах и в театре им. Вахтангова. Вместе с Трушниным они создали живой и достоверный портрет Оксаны Бухольцевой, которая по зову долга и сердца поехала за тысячи километров преподавать в донецкий лицей. Прошлый педагог физики сейчас с оружием в руках отстаивает свою землю.

«Она легка на подъем, быстро адаптируется к любой ситуации. Когда она спрашивает, почему кого-то не было на уроке, ребенок отвечает: “Оксана Васильевна, извините, у нас разбомбило то-то и то-то”», — рассказывает муж педагога, директор лицея №6 в Северобайкальске Сергей Бухольцев.

Оксана подтверждает: некоторые ученики сидят в подполье несколько дней без света и не могут выйти на связь. Часть ее бывших школьников из Северобайкальска защищают Донбасс. Выпускники приезжают к ней с цветами, а она помогает им и как учитель, и как мама (сын Оксаны и Сергея умер от пневмонии после осложнений от ковида).

Школьники из Северобайкальска, откуда приехала Бухольцева, теперь пишут письма солдатам.

«Я спрашиваю, а что вас может вывести из себя, вы настолько стали жесткие, они говорят — письма детей. И только начинают говорить про письма — у них, у мужиков, сразу уже першит в горле и слезы накатывают. А почему? Говорят, когда читаешь письма детей, ты понимаешь, зачем ты здесь», — вспоминает Оксана.

Это финальный документальный фильм проекта #Неизвестные герои. Остальные работы увидеть на Rutube-канале, в группе «Вконтакте» и на сайте спецпроекта. Ранее фильмы познакомили россиян с православным священником отцом Максимом, который поддерживает участников спецоперации, с инвалидом Александром Козыревым, который возит гуманитарную помощь на Донбасс. Также героями проекта стали волонтер Валерия Петрусевич, обеспечивающая жителей зоны СВО продуктами и медикаментами, политолог Андрей Чадаев, взявший на себя подготовку операторов дронов, и директор дагестанской школы Чамкур Чамкуров, который доставляет участникам спецоперации гуманитарную помощь.