Нейросеть помогает реализовывать проект по сбору вторсырья

В России запустился EcoTech-проект по сбору вторсырья на основе технологии ИИ. Компания «ЭкоПоинт» (резидент «Сколково») открыла в Нижнем Новгороде собственную сеть умных пунктов приема вторсырья у населения, которая работает на основе запатентованных технологий искусственного интеллекта. Благодаря ИИ вторсырье распознается, оценивается его чистота для дальнейшего процесса переработки, а человек может получить вознаграждение за сданные отходы.

Ранее, в ноября 2022 года, Президент РФ Владимир Путин призвал внедрить технологию искусственного интеллекта во все отрасли и развивать ее потенциал.

Аппараты «ЭкоПоинт» принимают вторсырье для дальнейшей переработки при помощи технологий ИИ, которые позволяют определить тип, качество и количество сдаваемого вторсырья с точностью выше 95%. Это первое и пока единственное такое применение нейросети в отрасли в России. Сегодня в «ЭкоПоинт» можно сдать: алюминиевые банки, пластиковые бутылки и макулатуру всех видов. Ведутся разработки по приему стекла и электролома.

Жители также могут получать через умные пункты приема вознаграждение за сданное вторсырье, которое поступает в системе быстрых платежей по номеру мобильного телефона.

Кроме того, машинное зрение выявляет попытки мошенничества и обнаруживает посторонние предметы, что позволяет отбирать исключительное качественное вторсырье для дальнейшей переработки.

Аппараты ЭкоПоинт установлены в густонаселенных жилых районах, работают круглосуточно и рассчитаны на ежедневный сбор до 500 кг вторсырья.

Проект «ЭкоПоинт» реализуется с середины 2019 года на стыке наукоемких технологий, идеи сделать мир лучше и желания создать масштабируемый прибыльный бизнес. Компания является резидентом кластера энергоэффективных технологий инновационного центра «Сколково».