«Нельзя уходить от этой темы»: Зинин оценил фильм «Турист» в контексте позиций РФ в Африке

Российский историк Юрий Зинин объяснил роль боевика «Турист» в противодействии попыткам иностранных СМИ повлиять на позиции Москвы в Африке.

Старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО отметил, что целевой аудиторией фильма являются в первую очередь российские граждане. «Турист» нивелирует усилия западных стран по дискредитации помощи Москвы африканским государствам. И в первую очередь — ЦАР.

«Кино рассчитано на наших зрителей, поскольку они находятся под влиянием извращенных представлений о действиях Москвы в Африке и на Ближнем Востоке, распространяемых через интернет», — считает Зинин.

Эксперт подчеркивает, что выход такой картины — вполне нормальное явление. Реалии российской внешней политики заслуживают экранизации, особенно если они поданы в привлекательном для зрителя формате.

При этом Зинин напоминает, что до начала перестройки Советский Союз помогал множеству стран Африки, однако эти усилия не получали должного освещения как в прессе, так и на экранах кинотеатров.

Уже тогда отсутствие плотной информационной поддержки привело к недопониманию населением внешнеполитических устремлений Москвы на континенте. Но теперь, когда Россия постепенно возвращает утраченные позиции в Африке, пускать ситуацию на самотек вовсе недопустимо.

«Сейчас мы начинаем восстанавливать наши связи с Африкой в самых разных областях. Не только в военной. Это и гуманитарная помощь, и вакцина, которая признана во многих странах. Это немаловажный фактор нашего влияния.

Но роль средств массовой информации сейчас настолько велика, что нужно не уходить от темы, иначе мы отдадим ее на милость извращающим нашу политику западным СМИ», — объяснил эксперт.

Для многих зрителей стало открытием, что российские инструкторы внесли весомый вклад в ликвидацию центральноафриканского кризиса. Таким образом он обеспечил нашим соотечественникам «прививку» от попыток Запада представить сотрудничество Москвы и Банги в негативном ключе.

Вместо этого россияне увидели на экране настоящих героев, которые ответственно и без лишнего пафоса выполняют взятые на себя обязательства, возвращая мир и спокойствие жителям ЦАР.