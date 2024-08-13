Neom McLaren Extreme E присоединилась к Vantage UK в рекламной кампании «Reborn a Trader»

Ведущий мультиактивный брокер Vantage UK выпустил новое видео в сотрудничестве с командой Neom McLaren Extreme E в рамках этапа «Rethink» своей рекламной кампании «Reborn a Trader».

В конкурсе «Can ‘t See, Can’ t Hear, Can ‘t Talk Challenge» участвуют члены команды Neom McLaren Extreme E, которым предстоит справиться с задачей при определенных сенсорных ограничениях. У Маттиаса Экстрёма (Mattias Ekström) были завязаны глаза, на первом механике были шумоподавляющие наушники, а у Кристины Гутьеррес (Cristina Gutierrez) был закрыт рот, чтобы она не могла говорить.

В рамках конкурса команда должна была совместно работать над заменой шин, демонстрируя способность переосмысливать стратегии и работать сообща. Это подчеркнуло их способность к адаптации и работе под давлением, продемонстрировав, как инновационная командная работа помогает преодолевать препятствия.

Дэвид Шейер (David Shayer), генеральный директор Vantage UK, говорит: «Сотрудничество с McLaren Extreme E Team эффективно иллюстрирует важность переоценки стратегий в условиях давления – ситуации, с которой сталкивались все наши трейдеры. Наша цель – вдохновить трейдеров на новые перспективы, продемонстрировать нашу приверженность высоким стандартам работы и способствовать росту сообщества трейдеров. Иметь постоянную поддержку нашего партнера – команды Neom McLaren Extreme E – просто великолепно, это помогает нам в достижении наших целей».

Рекламная кампания Vantage UK «Reborn a Trader» направлена на установление эмоционального контакта с трейдерами, подчеркивая путь обучения, роста и потенциала для расширения финансовых возможностей. Она отражает миссию Vantage предлагать необходимые инструменты и улучшенный торговый опыт на основе трех основных принципов: React, Rethink и Reborn (реагируй, переосмысляй и перерождайся).