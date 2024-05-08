НЕОМ объявил о строительстве Джаумура, многонационального прибрежного жилого комплекса

Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве Джаумура, крупнейшего многонационального элитного жилого комплекса, располагающегося на побережье залива Акаба. Этот новый замысел обещает стать уникальным сочетанием морских и прибрежных объектов и дополнением проекта регионального развития северо-западного региона Саудовской Аравии.

NEOM announces Jaumur, a cosmopolitan marina community

Джаумур представляет собой жилой комплекс на более чем 6000 жителей, располагающийся вдоль живописного побережья. Прекрасно вписываясь в неоднородный рельеф залива Акаба, он включает 500 апартаментов и почти 700 вилл премиум-класса, которые могут похвастаться выходом к морю и собственным причалом. В Джаумуре будут работать два выполненных в характерном стиле отеля, включающих 350 роскошных номеров.

Причал является эпицентром развития и главной артерией бурлящего жизнью района Джаумур. Монументальная крыловидная конструкция длиной 1,5 км возвышается над крупнейшими причалами для парусников, круглый год защищая владельцев яхт, а также жителей и гостей района. Крыловидная конструкция, включающая консольную балку, как будто бросает вызов гравитации, представляя собой грандиозные ворота, ведущие к причалу для самых больших в мире суперяхт. Эта служащая ориентиром фигурная конструкция является местом притяжения для всех достопримечательностей причала, привлекая любителей яхтенного спорта и искателей приключений.

Набережной суждено стать центром сосредоточения многочисленных объектов для развлечений и отдыха, круглогодичных культурных и художественных мероприятий, разноплановых представлений, а также фирменных магазинов и ресторанов мирового уровня.

Приверженность создателей Джаумура инновационным разработкам и образованию вылилась в создание передового глубоководного исследовательского центра и ведущей международной школы-пансиона. Научно-исследовательский институт, деятельность которого посвящена изучению морских глубин, приветствует в своих стенах опытных экспертов и амбициозных первопроходцев, занятых исследованием морской жизни, расширением базы знаний и сохранением дикой природы, чтобы со временем сделать НЕОМ всемирным центром океанографии.

NEOM announces Jaumur, a cosmopolitan marina community

Международная школа-пансион будет привлекать одаренных учащихся со всего мира, чтобы посредством эксклюзивных прогрессивных методик и обучения широкому спектру дисциплин, осуществляемого многонациональным коллективом экспертов и инноваторов, подготовить их для будущих свершений.