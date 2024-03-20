НЕОМ объявил о строительстве Треяма, курорта, расположенного в лагуне

Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве Треяма, элитного курорта, расположенного там, где морские волны омывают пустынные берега. Треям отличает смелый замысел, реализованный с минимальным внешним вмешательством. Для гостей он станет той самой тихой гаванью, где можно расслабиться, восстановиться после тяжелых трудовых будней и насладиться фантастическими пейзажами. Этот курорт является последней на настоящий момент частью проекта регионального развития НЕОМ, реализуемого на северо-западе Саудовской Аравии.

NEOM announces Treyam, its premier lagoon destination



Стратегически расположенный вдоль берега одной из красивейших лагун с лазурной водой в южной части залива Акаба, Треям по праву может называться вратами в мир удовольствий, давая гостям возможность поэкспериментировать с активными видами отдыха. Этот роскошный курортный отель на 250 номеров имеет эффектный архитектурный дизайн, визуально напоминающий мост, соединяющий северный и южный берега. Инновационный фасад моста издалека создает иллюзию заката. С верхних и нижних этажей открываются панорамные виды на лагуну внизу и бездонные небеса вверху, сливающиеся с пейзажем и подчеркивающие естественную целостность побережья.

Но это еще не все красоты Треяма: здесь гости смогут окунуться в 450-метровый переливной бассейн на крыше. Находясь на возвышении в 36 метрах над уровнем моря, они получат невероятный опыт, насладившись ощущением полета над завораживающей панорамой лагуны, яркими кораллами и неспешными водами моря, простирающегося до самого горизонта.

Треям – идеальное место для любителей приключений и дерзких замыслов. Этот курорт может похвастаться большим разнообразием невероятных возможностей времяпрепровождения, куда входят парусный спорт, дайвинг и другие водные виды спорта, а также целый спектр захватывающих развлечений на суше. Кроме того, гости смогут опробовать многообразие высокотехнологичных методик оздоровления и улучшения физической формы, а также процедур спа, гедонистических удовольствий и блюд высокой кухни.

Треям представляет собой сочетание футуристической архитектуры с природной красотой этих мест, обещая посетителям ни с чем не сравнимый опыт, и все это вблизи от города будущего THE LINE. Тщательно продуманный дизайн Треяма устанавливает новую планку роскошных курортов, выполненных в рамках концепции устойчивого развития.

NEOM announces Treyam, its premier lagoon destination

Отельный комплекс Треям, созданный в полном соответствии с направленностью НЕОМа на охрану природы и инновации, идеально вписывается в прибрежную экосистему. Новости о его строительстве последовали за недавними объявлениями о новых объектах программы устойчивого развития туризма в заливе Акаба, а именно: Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо, Норлане, Аквеллуме, Зардуне, Ксайноре, Эланане и Гидори, которые символизируют приверженность сохранению природы и инновациям в этом колоритном регионе.