NEOM объявляет о начале эксклюзивной туристической программы Siranna

Общество
30 ноября 2023

Совет директоров NEOM представил эксклюзивный туристический маршрут Сиранна (Siranna), представляющий собой самое новое направление в рамках программы устойчивого экологического регионального развития северо-запада Саудовской Аравии.

Siranna, NEOM’s exclusive tourism escape (PRNewsfoto/NEOM Corporate)

В супер роскошный комплекс на побережье Акабского залива войдет отель на 65 номеров, а также 35 эксклюзивных резиденций.

Из окон комплекса открывается бескрайний вид на Красное море, а с его многоуровневой конструкции открываются разнообразные перспективы и панорамы. Шестиугольные колонны, возникающие на фоне изрезанной скалами прибрежной местности, отличаются оригинальностью и в то же время удачно вписываются в пейзаж из окружающих гор и растительности. Прибывая на водном транспорте в уединенную бухту, гости проходят через естественные скальные образования и арки, прежде чем оказываются у очаровательного входа в отель.

С акцентом на развитие оригинального мышления и релаксации Сиранна предлагает гостям и жителям города возможность отвлечься от шума и суеты повседневной жизни и окружить себя единомышленниками в шикарной обстановке.

Главная цель проекта – это минимальное вмешательство в природу, а также продуманное и взвешенное использование технологий, позволяющих сохранить окружающий ландшафт. Архитектурные решения реализуются с учетом местного наследия и органично впишутся в прилегающие горы и вади.

Сиранна – это еще один пример бескомпромиссных усилий NEOM вписывать в природу пространства, которые поддерживают гармоничное экологическое развитие и способствуют творчеству, предлагая при этом роскошные гостиничные услуги.

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