НЕОМ сообщил о Магне, новом прибрежном регионе

Совет директоров НЕОМа сообщил о строительстве Магны, роскошного жилого комплекса на берегу моря. Магна, входящая в линейку объектов региональной программы устойчивого развития туризма НЕОМ, расположена на завораживающем своей красотой побережье залива Акаба и включает в себя элитные жилые комплексы Лейя, Эпикон, Сиранна, Утамо, Норалана, Аквеллум,Зардун, Ксайнор,Эланан, Гидори, Треям и Джаумур.

NEOM reveals Magna, its new coastal region.



Двенадцать жилых комплексов простираются на 120 километров и задают новый мировой стандарт элитного туризма в рамках концепции устойчивого развития. Как живое воплощение амбициозной футуристической программы «Видение Саудовской Аравии 2030», Магна будет создаваться с акцентом на инновационные технологии, архитектуру мирового класса и сверхсовременные блага цивилизации, гармонично вписывающиеся в окружающие пейзажи.

Каждый из жилых комплексов по-своему уникален и может предложить что-то особенное своим жителям и гостям, но при этом идеально сочетается по стилю с соседними объектами. Всех их объединяют идеи сохранения дикой природы, защиты окружающей среды и возрождения флоры и фауны, позволяя создать захватывающий дух естественный ландшафт. Проект строительства включает 15 роскошных отелей, 1 600 гостиничных номеров и апартаментов и более 2 500 элитных резиденций в жилых комплексах.

Назми ан-Наср, генеральный директор НЕОМа, сообщил: «Элитный прибрежный районМагна проекта НЕОМ представляет собой олицетворение будущего, сочетающее в себе естественную красоту и передовые технологии. Проект Магны, основанный на трех столпах переосмысления бизнеса, охраны природы и качества жизни, будет играть ключевую роль в создании надежной туристической экосистемы в рамках НЕОМа. Что немаловажно, Магна внесет положительный вклад в усилия по диверсификации государственной экономики и расширению целей программы «Видение Саудовской Аравии 2030», что позволит королевству стать мировым лидером в области элитного туризма».

В соответствии с программой «Видение Саудовской Аравии 2030», Магна и входящие в нее жилые комплексы будет стимулировать экономику королевства путем создания 15 000 рабочих мест в отраслях туризма, досуга и гостеприимства. По прогнозам, к 2030 году строительство увеличит ВНП королевства на 2,6 миллиарда риялов, позволит разместить 14 500 жильцов и принимать более 300 000 гостей ежегодно. Магна представляет собой последний из известных на данный момент регионов НЕОМа в рамках реализуемого гигапроекта в северо-западной части Саудовской Аравии после Синдалы, THE LINE, Троены и Оксагона.