Неоспоримое преимущество технологий KAVACA – экономия расходов

Новости
28 сентября 2020

В 2019 году компания КАВАЧА РУС в рамках акселератора от ПАО «Северсталь» провела три успешных технологических эксперимента на мощностях комбината. 

Внедрение новых защитных технологий значительно улучшило условия труда, уменьшило выброс аммиака и продлило эксплуатационный и межсервисный периоды обслуживания кондиционеров, насосов и остекления. 

В результате подсчета экономических показателей применения только на кондиционерах «Северстали» удалось уменьшить расходы на 42%. По итогам испытаний было принято решение о внедрении технологии KAVACA в производственные процессы. 

В 2020 году, уже как партнеры, Кавача Индастриал РУС и ПАО «Северсталь» масштабировались, проведя шесть экспериментальных запусков по внедрению технологий защиты на трех горно-обогатительных предприятиях комбината. Все исследования нацелены на облегчение технического обслуживания, увеличение эксплуатационного периода и межремонтного периода, качественное улучшение внешнего вида и санитарно-гигиенических норм. 

Кроме безусловной экономии, результат интересен экологам по причине уменьшения негативного влияния промышленности на окружающую среду.

Казакевич Георгий Александрович,

директор Официального представительства 

«Nanoshine Group Corp» в России — ООО «KAVACA RUS». 

T.8-843-207-11-27

future@kavaca-industrial.com

www.kavaca-industrial.com 

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