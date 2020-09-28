Неоспоримое преимущество технологий KAVACA – экономия расходов

В 2019 году компания КАВАЧА РУС в рамках акселератора от ПАО «Северсталь» провела три успешных технологических эксперимента на мощностях комбината.

Внедрение новых защитных технологий значительно улучшило условия труда, уменьшило выброс аммиака и продлило эксплуатационный и межсервисный периоды обслуживания кондиционеров, насосов и остекления.

В результате подсчета экономических показателей применения только на кондиционерах «Северстали» удалось уменьшить расходы на 42%. По итогам испытаний было принято решение о внедрении технологии KAVACA в производственные процессы.

В 2020 году, уже как партнеры, Кавача Индастриал РУС и ПАО «Северсталь» масштабировались, проведя шесть экспериментальных запусков по внедрению технологий защиты на трех горно-обогатительных предприятиях комбината. Все исследования нацелены на облегчение технического обслуживания, увеличение эксплуатационного периода и межремонтного периода, качественное улучшение внешнего вида и санитарно-гигиенических норм.

Кроме безусловной экономии, результат интересен экологам по причине уменьшения негативного влияния промышленности на окружающую среду.

Казакевич Георгий Александрович,

директор Официального представительства

«Nanoshine Group Corp» в России — ООО «KAVACA RUS».

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