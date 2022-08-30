Непревзойденное погружение — Toshiba TV M550

Модель M550 — это одна из новинок Toshiba TV на рынке 4K, которая, с ее улучшенным качеством и эффектом погружения при просмотре контента и в играх, предлагает наконец по-настоящему значимую альтернативу полноценному телевизору OLED, сохраняя при этом такие же впечатляющие функции.

Модель M550 использует операционную систему VIDAA от Toshiba TV, обеспечивающую быстрое и оперативное взаимодействие, что значительно облегчает пользование телевизором и делает его более приятным. Эта оперативность обеспечивается, в том числе, разработанной компанией VIDAA системой интеллектуального голосового управления, которая позволяет пользователям свободно управлять голосом практически безграничным контентом, доступным через универсальную платформу поиска. Помимо значительного облегчения взаимодействия с M550, VIDAA также обеспечивает бесконечный доступ к целому ряду поддерживаемых приложений на платформе таким образом, чтобы пользователи не испытывали затруднений при просмотре.

Однако этим быстрота M550 не исчерпывается. Телевизор с частотой панели 60 Гц также обеспечивает исключительное качество игры для всех игроков. Телевизор с разрешением 4K, совместимый с различными скоростями обновления игры, автоматически адаптируется к нужной частоте, эффективно устраняя подвисание и обеспечивая пользователям несравнимо лучшее качество игры.

Помимо игр модель M550 обладает также интеллектуальными функциями, повышающими глубину изображения. Благодаря технологии адаптивной высокоточной подсветки, функция полноматричной локальной регулировки яркости в сочетании с технологией квантовых точек Quantum Dot восстанавливает правильную окраску каждого отдельного пикселя, что обеспечивает более высокие контрасты и более однородные цветовые вариации без обычных побочных эффектов, делая изображения на экране удивительно яркими.

Компания Toshiba TV постоянно совершенствует свою продукцию, чутко реагируя на отзывы пользователей, мерцания в игре или невоспроизводимые нюансы изображения на экране, и ее модель M550 предлагает пользователям потоковое вещание и игры, несравненные по своей доступности, оперативности, обширному ассортименту контента и эффекту погружения.