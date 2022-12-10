Несносный босс: бежать нельзя остаться

16 октября — день, когда руководители отмечали свой профессиональный праздник. День босса придумала американка Патриция Бэйз Хароски. Она работала секретарём в компании своего отца и однажды в день его рождения (16 октября) поздравила его не как родителя, а как любимого начальника. Позже Патриция зарегистрировала этот день в Торговой палате США.

Идея отмечать День босса понравилась многим странам и быстро разлетелась по всему миру. Но, к сожалению, не все сотрудники хотят в этот день благодарить своих начальников и выражать им признательность. Есть такие боссы, от которых хочется сбежать, и как можно быстрее.

Социальный сервис обмена знаниями сайт Quora провел опрос: существуют ли плохие боссы? Большинство респондентов ответили положительно. Таких руководителей они описывали как агрессивных, властолюбивых и самоуверенных начальников, которых заботят совсем не интересы коллектива, а собственное превосходство.

Одним из ярких примеров жёсткого босса был Стив Джобс, который открыто об этом говорил: «Быть мягким с людьми — не моя работа. Моя работа — делать их лучше. Моя работа — брать из разных частей компании, расчищать пути и собирать ресурсы для ключевых проектов».

Он доводил своих сотрудников до слёз, мог публично унизить и запросто уволить. Его многие боялись, но в то же время мечтали работать в его компании.

«Люди, обеспеченные властью, часто становятся эгоцентриками и перестают обращать внимание на нужды, действия и слова подчинённых», — уверен профессор Стэнфордского университета Роберт Саттон.

Руководитель-тиран не разменивается на комплименты и любезности, часто придирается, жёстко и публично критикует, а вместо похвалы, скорее, сделает едкое замечание и загрузит сверхурочной работой.

Исследования Гарвардской бизнес-школы и Стэнфордского университета показали, что напряжённая из-за руководства атмосфера в коллективе влияет на здоровье так же, как и табачный дым. А шведские учёные выяснили, что работа с начальником-тираном увеличивает вероятность сердечного приступа у сотрудника на 50%.

Бежать нельзя остаться

Даже с боссом-тираном можно работать — уверены психологи. Кандидат психологических наук и разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут в своей статье для РБК Pro говорит о том, что токсичные руководители будут всегда, и к ним нужно найти подход, потому что начальники — это такие же люди со своими недостатками и достоинствами. «Выстроить с ними коммуникацию можно, если быть спокойными, вежливыми и гибкими, — пишет Валерий Гут. — Будьте точны и сдержанны, хорошо выполняйте свою работу и имейте смелость сказать «нет», когда чувствуете давление на себя. Развивайте жизнестойкость — это качество было открыто в корпоративных исследованиях. Оно помогает выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя внутренний баланс».

Чтобы противостоять деспотичному руководителю, необходимо не вестись на его провокации, соблюдать субординацию и не позволять собой манипулировать. Сосредоточьтесь на своих обязанностях и выполняйте свою работу настолько хорошо, насколько это возможно. Будьте уверены в своих аргументах и не эмоционируйте. Если есть возможность, найдите поддержку среди коллег или попросите помощи у вышестоящего руководства.

Не пытайтесь воевать со своим начальником. Используйте этот опыт для тренировки стрессоустойчивости и совершенствования навыков коммуникации. Гораздо больше приобретает не тот, кто «уничтожает» начальника, а тот, кто вырастает в условиях, в которых находится.