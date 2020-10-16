Нет повести забавнее на свете, чем повесть о знакомствах в интернете

На малой сцене Театра Российской Армии сыграют бенефис — спектакль «Робинзон в эпоху Google» в постановке современного режиссера Dima Ikar по мотивам пьесы Алены Чубаровой «Робинзон и Дама без собачки». Это романтическая комедия, немного похожая на детектив с феерическим прологом и неожиданным финалом.

Он, Она и виртуальная реальность: загадочные встречи, чувственные танцы и проникновенный вокал.

Героям пьесы «слегка за…» и они начинают сложную игру в виртуальной реальности, которая постепенно вносит полный хаос в их размеренную жизнь и преподносит сюрпризы, которыми еще нужно уметь распорядиться. Но неожиданные повороты судьбы совершенно меняют наших героев и заставляют очертя голову бросаться навстречу неожиданным приключениям и давно забытым чувствам.

Главные роли исполняют ведущие артисты Театра Российской Армии.

Он – заслуженный артист РФ Андрей Егоров. На протяжении всего спектакля зрителям придется поломать голову — кто же он? То ли герой любовник, то ли аферист; то ли застенчивый неудачник, то ли харизматичный интеллектуал. Андрей Егоров представит зрителям все грани своего необыкновенного таланта драматического и комедийного актера.

Она – заслуженная артистка РФ Людмила Татарова-Джигурда. Ее героиня умеет сбить с толку мужчину и показать, чего может добиться настоящая женщина на пути к своей цели. Стойкость характера и беззащитная женственность, изящная провокационность и комедийный бурлеск. Такие несовместимые грани органично переплелись в одном образе благодаря филигранной актерской работе Людмилы Татаровой.

Своеобразным музыкальным продолжением истории героев пьесы стали феерические танцевальные номера, в которых актеры творят невозможное и буквально летают над сценой. Это заслуга постановщика танцев — художественного руководителя театра «Имперский Русский балет», режиссера, хореографа, заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды.

Еще один подарок зрителям – появление на экране звезд русской сцены и кино народной артистки СССР Людмилы Чурсиной и народной артистки РФ Алины Покровской.

Спектакль-бенефис приурочен к 50-летию заслуженного артиста РФ Андрея Егорова. Это подарок зрителям, и особенно большой армии поклонников известного и популярного актера. Мы все за последнее время очень соскучились по живым эмоциям, настоящим чувствам и, главное, по хорошему настроению.