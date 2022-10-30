НЕТ свинцовой краске — во имя здоровья людей

В связи с Международной неделей по предотвращению свинцового загрязнения (23-29- октября 2022 года) неправительственные организации подчеркивают угрозы здоровью людей, особенно детей, от красок, содержащих свинец, и требуют их скорейшего запрещения.

Свинец – это сильный яд, который воздействует на множество систем организма, особенно детей. Даже в малых дозах свинец может повлиять на развитие мозга детей, что приводит к снижению IQ, поведенческим изменениям, таким как снижение концентрации внимания и антисоциальное поведение, а также к снижению уровня образования. Воздействие свинца может также повредить почки, репродуктивные органы, иммунную систему и привести к анемии и гипертонии. Неврологические и поведенческие последствия воздействия свинца, как правило, необратимы.

По данным ВОЗ, ежегодно почти миллион человек умирает от заболеваний, связанных с отравлением свинцом, а многие становятся инвалидами. Поэтому ВОЗ включила свинец в список 10 химических веществ, наиболее опасных для детей и женщин репродуктивного возраста.

«Скажи нет отравлению свинцом» – тема Международной недели, цель которой – повысить осведомленность о проблеме и призвать все страны принять необходимые меры по защите населения.

Один из источников загрязнения свинцом – бытовые краски, которые все еще используются в большинстве стран мира. Исследования Центра «Эко-Согласие», проведенные в 2019 году при Поддержке Фонда Президентских грантов, показало наличие свинца в концентрации, превышающей рекомендуемую норму ВВОЗ (0,009%) в более чем 60% красок. Даже в тех странах, где свинцовая краска запрещена, старые дома, окрашенные свинцовой краской, продолжают вызывать заболевания у миллионов детей. Именно поэтому необходимо срочно принять меры по ликвидации свинцовой краски во всем мире — продаваемые сегодня свинцовые краски будут продолжать представлять угрозу для здоровья детей в течение десятилетий.

Чтобы положить конец использованию свинцовой краски «Эко-Согласие» призывает:

* кратчайшие сроки принять Технический регламент ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов». Подготовку к выполнению требований ТР необходимо начинать уже сейчас.

* Роспотребнадзор проводить регулярный мониторинг и контроль за содержанием свинца в краске, для чего, в частности, необходимо чаще проводить проверку ЛКМ, продаваемых в торговых сетях и на строительных рынках, а также участвующих в гос. закупках;

• разработать и внедрить методы анализа содержания свинца в краске, повышения потенциала лабораторий.

• производителей красок повысить социальную ответственность производителей за безопасность выпускаемых лакокрасочных материалов;

• повышать информированность общественности об опасности свинца и о красках как потенциальных источниках воздействия свинца на организм человека и способах минимизации такого воздействия.

• все заинтересованные стороны (государственные органы, ассоциации производителей и торговые сети, неправительственные организации) объединить усилия для продвижения эффективной политики по отказу от ЛКМ с содержанием свинца и эффективного ее осуществления

Кроме того, IPEN и «Эко-Согласие» считают, что ряд мер должен быть принят и на международном уровне: так, требуется внесение хромата свинца (сырья для производства красок) в список Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле. Это позволит странам отказаться от импорта хромата свинца и свинцовой краски. «Сейчас происходят существенные изменения российского рынка лакокрасочных материалов, — отмечает Ольга Понизова, Председатель Совета Центра «Эко-Согласие». — Многие компании, выпускающие качественные «чистые» краски, ушли с рынка. Происходит переориентация предприятий на новых поставщиков сырьевых компонентов. Однако даже в этих сложных условиях мы не должны забывать о необходимости перехода на новые стандарты по содержанию свинца в лакокрасочных материалах – во имя здоровья людей, во имя будущего наших детей».