NetJets объявила о партнерстве с гольф-клубом The R&A

Компания NetJets, мировой лидер в области частной авиации, объявила о вступлении в эксклюзивное партнерство со старейшим гольф-клубом The R&A в качестве официального поставщика частных самолетов для Открытого чемпионата (The Open Championship). Долгосрочное соглашение позволяет NetJets направлять приглашения на престижное мероприятие своим владельцам – частным лицам и компаниям, которые являются участниками системы долевого владения частными самолетами NetJets.

NetJets: The Official Private Jet Provider of The Open

Компания NetJets имеет давние связи с гольфом, и новое партнерство укрепляет ее приверженность этому виду спорта в Европе. Начало партнерства приурочено к чемпионату The Open, который пройдет на поле Royal Troon в Шотландии с 14 по 21 июля. Это партнерство укрепляет позиции NetJets как ведущего поставщика самолетов для эксклюзивного гольфа, предоставляя владельцам исключительный доступ к самым престижным спортивным турнирам в мире.

Патрик Галлахер (Patrick Gallagher), президент по продажам, маркетингу и обслуживанию, прокомментировал это событие так: «Мы стремимся обеспечивать самые высокие стандарты в сфере путешествий для лучших гольфистов мира, и партнерство между NetJets и The R&A позволит нам и дальше следовать этим курсом. Кроме того, это партнерство позволит NetJets расширить предложение для наших владельцев за счет доступа к некоторым наиболее эксклюзивным мероприятиям по всему миру — это одно из многочисленных преимуществ, которые получат наши владельцы, летая с NetJets. Сочетание бренда с такой богатой историей, как у The R&A, с безупречной репутацией компании NetJets сделает это партнерство идеальным».

Нил Армит (Neil Armit), коммерческий директор The R&A, говорит: «Компания NetJets имеет всемирно признанную репутацию как лидер в области авиации, и ее давняя поддержка гольфа согласуется с нашим видением того, как обеспечить процветание этого вида спорта сейчас и в будущем. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с NetJets в рамках нового партнерства, которое принесет пользу игрокам, участвующим в чемпионате The Open».