NeuroDerm: результаты исследования терапии ND0612 при Паркинсоне положительные 

NeuroDerm Ltd., стопроцентная дочерняя компания Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), объявила о публикации результатов ключевого исследования фазы 3 BouNDless (NCT04006210) в журнале The Lancet Neurology.

Результаты исследования, в ходе которого оценивалась эффективность, безопасность и переносимость исследуемой терапии ND0612 — непрерывная, 24 часа в сутки, подкожная (п/к) инфузия жидкого препарата леводопа/карбидопа (LD/CD) — по сравнению с пероральным приемом таблеток препарата LD/CD с немедленным высвобождением (IR) для пациентов с болезнью Паркинсона (PD) с двигательными флуктуациями, соответствовали его первичной конечной точке и первым четырем вторичным конечным точкам и показали, что терапия ND0612 превосходила по увеличению времени «включения» без неприятной дискинезии и сокращению времени «выключения» пероральную терапию IR-LD/CD через 12 недель.

«Таблетки препарата леводопа/карбидопа, принимаемые перорально, остаются наиболее важным фармакологическим вмешательством при болезни Паркинсона; однако со временем надежность преимуществ этой терапии может снизиться, что приведет к возникновению двигательных флуктуаций, — сказал профессор Альберто Эспей (Alberto Espay), главный исследователь в рамках исследования BouNDless в США и директор Семейного центра болезни Паркинсона и двигательных расстройств Джеймса Дж. и Джоан А. Гарднер Университета Цинциннати. «Мы воодушевлены этими положительными данными, которые, по нашему мнению, подтверждают, что терапия ND0612, если будет одобрена, может стать одним из вариантов лечения людей с болезнью Паркинсона, испытывающих двигательные флуктуации, для которых количество возможных вариантов до сих пор было очень ограничено».

Участники исследования вступили в открытую фазу оптимизации терапии IR-LD/CD, за которой последовала открытая фаза оптимизации терапии ND0612 плюс IR-LD/CD, а затем рандомизированно последовали 12 недель двойных слепых испытаний с двумя плацебо (DBDD), в течение которых проводилась терапия ND0612 или пероральная терапия IR-LD/CD.

Терапия ND0612 оказалась более эффективной со статистически значимым увеличением (p<0,0001) на 1,72 часа времени «включения» без неприятной дискинезии по сравнению с пероральной терапией IR-LD/CD, что соответствует первичной конечной точке исследования.

Исследование также показало статистически и клинически значимые результаты для первых четырех вторичных конечных точек, включая ключевую вторичную конечную точку, при дополнительном ежедневном сокращении (p<0,0001) на 1,4-часа времени «выключения» при прохождении терапии ND0612 по сравнению с пероральной терапией IR-LD/CD.

Дополнительными вторичными конечными точками, которые достигли статистической значимости и клинически значимого улучшения как для пациентов, так и для их врачей, были баллы по Общей шкале оценки двигательных расстройств и болезни Паркинсона (MDS-UPDRS), часть II (-3,05 [-4,28, -1,81], p<0,0001), общее впечатление пациентов об изменении (отношение шансов [OR]: 5,31 [2,67, 10,58], p<0,0001) и общее впечатление клинициста об улучшении (OR: 7,23 [3,57, 14,64], р<0,0001).

Системный профиль безопасности ND0612 соответствовал общепризнанному профилю безопасности стандартного перорального лечения препаратами LD/CD. Как и ожидалось, из-за режима непрерывного подкожного введения реакции в месте инфузии (ISR) были наиболее частыми нежелательными явлениями, возникшими после начала лечения (57 % для ND0612 по сравнению с 43 % для IR-LD/CD в течение проведения исследования DBDD). Большинство ISR имели легкую степень тяжести. Следует отметить, что о дискинезии, падениях и включениях/выключениях в группе ND0612 по сравнению с группой IR-LD/CD сообщалось реже.

Кроме того, только 6 % участников исследования в группе ND0612 прекратили участие в исследовании в течение проведения исследования DBDD по какой-либо причине, тогда как в группе пероральной терапии IR-LD/CD таких участников было 6 %.

«Двигательные флуктуации являются слишком распространенным симптомом, связанным с использованием пероральной терапии LD/CD при болезни Паркинсона, что часто приводило к значительному нарушению повседневной жизни по мере прогрессирования заболевания, — сказала Тами Ярдени (Tami Yardeni), исполнительный вице-президент по клиническому развитию, NeuroDerm. — Теперь у нас есть убедительные доказательства в поддержку благоприятного соотношения пользы и риска терапии ND0612. Эти результаты показывают значительное улучшение двигательных флуктуаций, а также улучшение повседневной жизни для этой сложной группы пациентов».