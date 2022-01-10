Николай Басков и Любовь успенская сыграли в «Новогодней сказке» Михаила Гуцериева

Самый яркий дуэт года – Любовь Успенская и Николай Басков, принял участие в праздничном мюзикле «Новогодняя сказка», снятого по мотивам песен и стихов Михаила Гуцериева.

Зажигательный тандем Басков&Успенская в мюзикле, показанном телеканалом НТВ в новогоднюю ночь, исполнили роли Кая и Снежной Королевы. С присущим им чувством юмора, пара выложила из льдинок одно известное шутливое слово. Николай, помимо дуэта с Любовью Успенской «Большая любовь», которым разрушил стереотип о том, что Кая и Снежную Королеву связывают не только дружеские взаимоотношения, спел и вторую песню на стихи Михаила Сафарбековича – «Любовь не слова», в которой ему аккомпанировал сам соавтор, Игорь Крутой. К слову, именитому композитору тоже досталась заметная роль в музыкальном шоу: мэтр отечественной эстрады сыграл Кощея Бессмертного.

Образы и способность перевоплощаться некоторых наших звёзд просто поразительны. Так, совершенно естественными выглядели герой Михаила Шуфутинского – хозяин водоёмов Водяной, Зара в образе Белоснежки, или группа «Фабрика», превратившаяся в трио горячих Красных Шапочек. Необычно, но блистательно смотрелся в роли Садко Стас Михайлов.