Николай Долгополов расскажет о создании книги «Легендарные разведчики-3» в Музее Победы 12 июня

12 июня в 14:00 в помещении Музея Победы в зале мультимедийного выставочного проекта «Zаветам Vерны», посвященного современным Героям России – участникам СВО, соберутся выдающиеся представители патриотического и культурного сообщества и культурного фронта России на торжественную тематическую программу «Суверенная Россия. Вызовы современности». В рамках мероприятия состоится презентация книги историка разведки, писателя Николая Михайловича Долгополова «Легендарные разведчики-3». Книга является третьей частью серии, посвященной историям самых храбрых и героических разведчиков в отечественной истории. В ней рассказывается об истинных героях советской эпохи, отважных агентах, которые рисковали всем, чтобы сохранить безопасность своей страны. Во время презентации у гостей будет возможность встретиться с автором книги, который предоставит эксклюзивную информацию об исследованиях и материалах, лежащих в основе произведения.

Мероприятие обещает быть одновременно вдохновляющим и информативным, собрав в День России вместе единомышленников-патриотов, разделяющих глубокую страсть к истории и культуре России. В рамках мероприятия о проектах культурного фронта России расскажут: народный артист РФ, депутат ГД ФС РФ Николай Петрович Бурляев, заслуженная артистка РФ Мария Васильевна Шукшина. Заслуженный художник Татьяна Витальевна Пономаренко-Левераш представит портретную галерею изображений Героев специальной военной операции. Скульптор, народный художник РФ Владимир Александрович Суровцев раскроет информацию о своих новых работах и проектах, в частности своем мемориальном панно в честь Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, которое будет установлено и торжественно открыто 24 июня 2023 года. Общественный деятель и писатель Гаджимагомед Ризаханович Расулов расскажет о создании клуба «Суверенная Россия. Вызовы современности» и инициативе запуска Всероссийской акции памяти «Улица героя», с которой выступили жители Дагестана. Перед участниками мероприятия с приветственными речами выступят видные российские государственные деятели-патриоты: заместитель председателя ГД ФС РФ Борис Александрович Чернышов, генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Иванович Якунин, Герой Советского Союза Владимир Ильич Горовой, представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Приглашаем СМИ присоединиться к нам 12 июня в Музее Победы, чтобы стать свидетелями значительного культурного вклада писателей, актеров, скульпторов, художников и общественных деятелей, поддерживающих патриотизм в сердцах наших соотечественников.