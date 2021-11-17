Николай Тамодин о майнинг-отелях и о том, как правильно организовать площадку

Что такое майнинг-отель, что необходимо для его организации, кто может быть его владельцем и клиентом? Информацией на эту тему поделился Николай Васильевич Тамодин – бывший генеральный директор ЗАО «Ниеншанц» и ОАО «Воентелеком», соучредитель «Россервис».

Эксперт рассказал, что майнинг-отели активно действуют за рубежом, а в России этот рынок находится в зачаточном состоянии. Майнинг-отель – площадка, которую владельцы сдают в аренду собственникам майнингового оборудования для добычи криптовалюты. Одно из главных условий – наличие доступного электричества по приемлемой стоимости (не более 3,6 руб. за кВт.ч с учетом НДС). Чем большими вычислительными мощностями располагает майнер, тем выше затраты на электроэнергию для работы устройств. В стоимость аренды часто включены расходы на электроэнергию, техобслуживание и охрану.

Владелец площадки должен обеспечить арендатора надежным источником электричества, системами охлаждения, возможностью ремонта на месте, охраной. Обязательны транспортная доступность и наличие высокоскоростного интернета. Электроэнергия должна покупаться по официальному договору с электросбытовой компанией. Оборудование размещается либо в помещениях, либо в специально подготовленных контейнерах – как правило, это стандартные морские 40-футовые контейнеры, внутри которых создана необходимая инфраструктура. Один контейнер занимает около 100 м2 территории, мощность оборудования – 0,7-1,2 МВт/час. Майнинг-отель должен быть расположен вдали от жилых кварталов – не ближе 500 метров, так как оборудование производит много шума.

Николай Тамодин классифицировал майнеров по размеру мощности оборудования. Маленькие (квартирные) майнеры располагают оборудованием мощностью менее 20 кВт, небольшие имеют оборудование мощностью 20-100 кВт, средние – от 100 до 500 кВт, крупные – от 500 кВт до 5 МВт, сверхкрупные – от 5 МВт. Майнинг-отели – это сегмент собственников оборудования мощностью от 20 до 500 кВт.

Эксперт отметил, что в России не очень много подобных площадок, хотя действуют они по всей стране. В Московском регионе их порядка 30 шт. Очень часто они не соответствуют правовым и финансовым требованиям майнеров, не имеют договоров аренды земельных участков, используют краденое электричество. Между тем высокий спрос на криптовалюту, считает Николай Тамодин, вызовет в ближайшей перспективе в России рост количества майнинг-отелей и повышение уровня сервиса.