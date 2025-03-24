Нижегородские предприятия стали больше думать о безопасности грузоперевозок

Таким образом нижегородский бизнес планирует в 2025 году снизить расходы на логистику. Наличие отечественных ИТ-решений и внимание региональных властей к вопросам безопасности грузоперевозок способствует росту интереса нижегородских предприятий к технологиям. Сегодня около 70% компаний собираются автоматизировать логистику. Эксперты отмечают, что с развитием технологией снижается и количество рисков.

Одним из самых популярных способов поиска партнеров для доставки груза в Нижегородской области являются биржи грузоперевозок. С их помощью нижегородские предприятия выбирают исполнителя и находят транспорт для доставки товаров. Но нижегородские предприятия все чаще поднимают вопросы о безопасности таких платформ и грузоперевозок в регионе в целом.

Так ЗАО «Заволжский авторемонтный завод» потерял 2,5 млн рублей, при покупке станков онлайн. Злоумышленники получили предоплату и после этого перестали выходить на связь. В 2022 году в Нижегородской области мошенники под видом компании «ПриволгаТрансСтрой» обманули дальнобойщиков на сумму более 22 млн рублей. Также под Нижним Новгородом мошенники «выманили» у водителя 840 игровых ноутбуков на общую сумму в 96 млн рублей, представившись сотрудниками транспортной компании. Каким бы путем ни пошла компания, она может столкнуться с рисками мошенничества.

По данным платформы «Яндекс Магистрали», за год интерес нижегородских предприятий к безопасности грузоперевозок вырос на 27%. Около 70% директоров компаний и логистов подчеркивает, что чаще всего испытывают проблемы с платформами, которые работают в «классическом» формате — телефонные звонки, отсутствие систем верификации, контроля документов и отслеживания груза. По мнению экспертов, все это создает благоприятную среду для недобросовестных перевозчиков.

Сфера грузоперевозок в значительной степени находится в «серой» зоне, поэтому вопросы безопасности стоят достаточно остро. В 2024 году 50–60% перевозчиков работали в тени. В основном это малый бизнес, ИП, физлица. Специалисты сходятся во мнении, что для снижения рисков потери данных и повышения уровня контроля за перевозкой груза на каждом этапе, нижегородским компаниям нужно активнее внедрять новые технологии.

По мнению участников конференции «Логистика 360: тренды, опыт лидеров, решения», оцифровка нижегородской логистики продолжится, а спрос на российские ИТ-инструменты будет расти — для этого в регионе созданы все условия. Анна Ефимова, главный редактор журнала «Логистика 360» и генеральный директор агентства «Логистика 360», отмечает, что развитие современной логистики невозможно без информационных технологий, автоматизации, роботизации, цифровизации. Поэтому важно повышать уровень знаний и готовность нижегородских предприятий к внедрению новых технологий.

Директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали» Александр Гаврилов подчеркивает, что для минимизации рисков нижегородским предприятиям нужно выбирать платформы, отвечающие современным требованиям безопасности. По мере развития цифровых технологий, онлайн-платформы превращаются из обычной площадки-посредника в более функциональное пространство. У заказчиков и исполнителей появляется больше возможностей — это повышает безопасность грузоперевозок в Нижегородской области.

Сегодня Нижегородская область представляет собой крупный логистический центр с развитой дорожной сетью, превышающей 33 тыс. км., располагаясь на пересечении транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечает, что правительство поставило перед собой амбициозные цели по созданию новых объектов и по обновлению существующих дорог. С 2022 года Нижегородская область занимает лидирующие позиции среди всех регионов России по объему выполненных дорожных работ. Введены в строй крупные объекты, идет реализация ряда проектов.