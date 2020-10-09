НК «РуссНефть» и Правительство Югры договорилась о продолжении социально-экономического сотрудничества

НК «РуссНефть» (входит в состав Группы «САФМАР» бизнесмена Михаила Гуцериева) второго октября заключила соглашение о сотрудничестве с Правительством автономного округа Югра. Отмечается, что действие документа рассчитано на пять ближайших лет, в его рамках партнеры будут тесно взаимодействовать, решая социально-экономические задачи региона. В соглашении определен ряд направлений такого сотрудничества, нацеленных на решение стоящих перед Югрой социальных задач, планомерное развитие местной экономики и улучшение инвестиционного климата. Об этом сообщает Пресс-центр Правительства Югры.

Отмечается, что на текущей неделе в адрес Правительства Югры уже поступили предложения «РуссНефти» о направлениях соцэкономического сотрудничества с автономным округом в этом году. Так, компания объявила о своей готовность поддержать коренные малочисленные народы Севера и муниципальные образования округа, на территории которых она работает. Стороны намерены заключить допсоглашение о сотрудничестве в скором времени. «РуссНефть» заключает соглашения о партнерстве с Правительством Югры с 2004 года.