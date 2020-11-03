НК «Сладковско-Заречное» помогает восстанавливать лесозащитную полосу в Оренбургской области

НК «Сладковско-Заречное» (часть ПФГ «САФМАР» бизнесмена Михаила Гуцериева) — пример ответственного бизнеса в Оренбургской области. Она не только занимается реализацией крупнейших инфраструктурных проектов, но и способствует социальному развитию региона. Об этом рассказывает сетевое издание RIA56.RU.

Также «Сладковско-Заречное» принимает активное участие в работах по восстановлению лесозащитной полосы, которая благодаря компании пополнилась пятью тысячами сеянцев сосны. Эта полоса проходит по Ташлинскому району региона. Нефтяники во главе с гендиректором Андреем Барышниковым лично участвовали в высаживании 4000 из 5000 сеянцев. Только за минувший год компания выделила на организацию проведения природоохранных мероприятий и приобретение оборудования для экологических работ более 1,5 миллиарда рублей. НК «Сладковско-Заречное» также помогает местным лесничествам в борьбе с лесными пожарами.