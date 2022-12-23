Noco-noco объявляет о внедрении революционной технологии сепаратора X-SEPA(TM)

Noco-noco Pte. Ltd. («noco-noco») объявляет о выпуске X-SEPATM — принципиально нового сепаратора, помогающего повысить производительность существующих аккумуляторов и ускорить разработку аккумуляторов нового поколения. Сепаратор X-SEPATM имеет трехмерную линейку пор и многослойную структуру, что обеспечивает оптимальное сочетание прочности мембраны, высокой пористости и повышенной производительности аккумуляторов. Компания noco-noco уже преодолела трудности, связанные с запуском массового производства, и начнет поставки образцов X-SEPATM в январе 2023 года.

Создание нового рынка

X-SEPATM — технологическая платформа, выходящая за рамки типичной концепции сепаратора для обеспечения новой добавленной стоимости. Материнская компания noco-noco — 3DOM Alliance Inc. (далее — «3DOM Alliance») — потратила восемь лет на исследования и разработки, создавая X-SEPATM, для того чтобы найти настоящие решения для экологических проблем. Сепаратор обладает наиболее важной функцией в аккумуляторе — это компонент, изолирующий анод и катод, удерживающий электролит и обеспечивающий ионную проводимость между электродами. Однослойный сепаратор 3DOM Alliance имеет более высокую пористость и однородную лабиринтоподобную структуру пор, препятствующую образованию дендритов. Однако повышение пористости снижает прочность сепаратора. Таким образом, многослойный сепаратор X-SEPATM появился на свет в стремлении к большей силе, подавлению дендритов и большей пористости. X-SEPATM успешно сочетает в себе производительность во внешних слоях повышенной пористости и прочность в среднем слое более низкой пористости. Эти результаты были получены в рамках проекта, финансируемого Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO).

Многослойный сепаратор 3DOM Alliance с трехмерной макропористой структурой обеспечивает более длительный срок службы батарей, повышенную надежность (снижает частоту аварий и т. д.) и более высокую скорость разрядки. На технологию уже подана заявка на регистрацию патента. Батареи, оснащенные X-SEPATM, также обладают превосходной теплостойкостью и подходят для применения в высокомощных системах, таких как управление взлетом и посадкой воздушного транспорта. Большинство обычных батарей не выдерживают высоких температур и слишком быстро деградируют в тропических районах с высокой температурой и высокой влажностью. Благодаря своей уникальной структуре и материалу, делающему его совместимым с другими термостойкими компонентами, сепаратор X-SEPATM идеально подходит для регионов с высокой температурой воздуха, где ожидаются высокие темпы роста и крупномасштабная электрификация.

Стимулирование цифровой трансформации (DX) в разработке и производстве аккумуляторов: высокоточное моделирование ускоряет исследования и разработки в области аккумуляторов нового поколения

В связи с ростом спроса на электромобили (ЭМ) необходимо радикально повысить производительность аккумуляторов. Аварии, связанные с аккумуляторными батареями, препятствуют распространению электромобилей по всему миру. Отзывы продукции обходятся автопроизводителям в большие суммы денег, а утилизация электромобилей вместе с аккумуляторными батареями может привести к весьма серьезному загрязнению почвы. Уникальная конструкция X-SEPATM предотвращает возникновение одной из главных причин короткого замыкания, а термостойкий материал снижает вероятность аварий и повреждения аккумулятора. Кроме того, X-SEPATM обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики при высокой нагрузке батарей и надежность при различных аномальных условиях благодаря высокой термостойкости полиимидного материала.

Сепаратор X-SEPATM выводит аккумуляторы на новый уровень. Он выходит за рамки традиционной роли сепаратора, состоящей в изолировании анода и катода, преобразуя рабочие характеристики аккумулятора и позволяя разрабатывать высокопроизводительные аккумуляторы. В отличие от традиционных сепараторов с нерегулярными порами, сепаратор X-SEPATM имеет однородную шестиугольную плотую структуру пор, которая делает возможным симулирование за счет высокоточного моделирования, гибкой конструкции и оптимизации различных параметров. В результате X-SEPATM может быть адаптирован к любому типу батарей. Это «вычислимое» качество также важно в том смысле, что оно позволяет использовать информацию, получаемую из лаборатории или с рынка, для дальнейших разработок, тем самым обеспечивая огромный потенциал для ускорения процесса разработки и существенного повышения шансов на технологические прорывы. Таким образом, X-SEPATM радикально преобразит «аналоговые» центры разработки и производства аккумуляторов в объекты, соответствующие эпохе DX.

В планах — внедрение X-SEPATM во все аккумуляторы по всему миру в течение пяти лет

X-SEPATM обеспечивает двойной или более длительный срок службы аккумулятора, позволяя аккумуляторам работать в различных системах в течение всего срока службы. Например, после первого срока службы в электромобилях они могут использоваться в системах накопления энергии (ESS) в течение второго срока службы. Это не только экологически безопасно, но и снижает расходы из расчета на каждый цикл зарядки. Увеличение срока службы аккумулятора с помощью X-SEPATM минимизирует воздействие каждого аккумулятора на окружающую среду и открывает новые возможности для кругового использования.

Поставщик решений для декарбонизации noco-noco ставит перед собой цель превратить аккумуляторы с длительным сроком службы в социальную инфраструктуру. Использование в течение первого и второго срока службы, а также переработка имеют важнейшее значение для защиты окружающей среды. Несмотря на то, что в электрификации по всему миру происходит прогресс во благо окружающей среды, производство аккумуляторов приводит к истощению ресурсов Земли и выбросу больших объемов CO 2 , при этом выбрасываемые аккумуляторы могут привести к серьезному загрязнению. Поэтому компания noco-noco решительно выступает против бизнес-моделей, которые извлекают выгоду из растущего спроса на электромобили за счет массового производства и продажи аккумуляторных батарей с коротким сроком службы. Вместо этого миссия компании заключается в сокращении выбросов CO 2 и предотвращении загрязнения за счет первоочередного внимания эффективному использованию энергии и максимально эффективного использования минимального количества аккумуляторов с длительным сроком службы. Компания noco-noco твердо намерена сократить число аварий, связанных с аккумуляторными батареями, и сделать аккумуляторы доступной и безопасной социальной инфраструктурой для всех пользователей.

Температура на Земле может уже совсем скоро подняться на 1,5°C и достичь точки невозврата, и компания noco-noco признает настоятельную необходимость внедрения X-SEPATM для всех аккумуляторов по всему миру в течение пяти лет, пока не будет слишком поздно для защиты окружающей среды. Поэтому noco-noco обеспечит широкую доступность технологии X-SEPATM для всех производителей аккумуляторов и будет закупать аккумуляторы, оснащенные X-SEPATM, для использования в изделиях (электромобилях, системах накопления энергии и пр.), которые будут сдаваться в аренду в рамках сервиса компании по углеродно-нейтральному лизингу. X-SEPATM позволит использовать аккумуляторы с двойным или более длительным сроком службы для первого и второго использования, сокращая требуемое количество батарей на 75% или более. Компания noco-noco будет привлекать партнеров, которые также ценят долговечность продукции, и работать над созданием механизма, способствующего устойчивому росту.