Норильск станет опорой в развитии Арктики

Правительство России утвердило комплексный план развития города.

На обновление заполярного муниципалитета направят 120 млрд рублей. Затраты разделят между собой федеральный, региональный бюджеты и «Норникель». Причем на долю компании приходится большая часть запланированных средств — 81,3 млрд рублей.

Эти деньги пойдут на в широком смысле слова реновацию города. Это и строительство нового жилья (более 70 домов разной этажности в центре и отдаленных микрорайонах), и демонтаж ветхих, аварийных зданий (в плане их около 40), и модернизация систем электро- и водоснабжения, и возведение, реконструкция социальных объектов (детских садов, школы, поликлиники, центра социального обслуживания), и благоустройство дворов, общественных территорий. Важный момент – документ закрепляет обязательство государства до 2024 года предоставить социальные выплаты 1860 семьям из Норильска и Дудинки на покупку жилья в районах с более благоприятным климатом. Как следует из информации на сайте правительства, речь идет об инвалидах I и II группы, инвалидах c детства, пенсионерах, желающих уехать с Крайнего Севера.

— Утвержден комплексный план, который касается всего Норильска. Задача – перестроить город, сделать его современным и красивым, удобным для проживания. Реновация Норильска позволит создать условия, чтобы люди, производящие дорогой и необходимый для многих отраслей металл, жили в комфортных условиях, создавали семьи, растили детей, – цитирует пресс-служба кабмина комментарий вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Создание комфортных условий для жителей – лишь одна из задач. Более глобальная — сделать Норильск опорной точкой развития Таймыра и Арктической зоны РФ. План предусматривает подготовку и последующую актуализацию стратегии развития города, а также концепции развития туризма в регионе.

— Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства отражает важнейшую роль, которую этот заполярный город играет в развитии всего Арктического региона. «Норникель» приветствует объединение усилий бизнеса и властей всех уровней, направленных на развитие Норильска. Со своей стороны компания будет продолжать вкладывать деньги и усилия для формирования комфортной и безопасной городской среды, — заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Мероприятия плана расписаны до 2035 года. Впрочем, серьезные средства предусмотрены уже с 2022-го. А пик расходов по многим статьям приходится на 2028-2029 годы.

— Подписанное распоряжение отражает серьезный долгосрочный вклад всех сторон в комплексное социально-экономическое развитие одного из ключевых городов Арктики. Реализация мероприятий комплексного плана станет ярким примером государственно-частного партнерства, — считает министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. — В современной российской истории ранее не было прецедентов, когда для целей развития одного города принимался столь масштабный документ, в соответствии с которым промышленная компания берет на себя 70% капиталовложений в развитие территории, где работают ее предприятия.