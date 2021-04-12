«Норникель» намерен направить на выплату финальных дивидендов более 160 млрд рублей

Совет директоров компании сегодня рекомендовал обеспечить выплаты акционерам, исходя из расчета 1021,22 рубля за одну ценную бумагу. Таким образом общая сумма дивидендов горно-металлургического гиганта за 2020 год (с учетом уже осуществленных промежуточных выплат) составит по итогам минувшего года 260,24 млрд рублей.

Расчет был сделан, исходя из предложения руководства «Норильского никеля» минимизировать размер дивидендов в свете ожидаемого роста инвестиционной программы. В итоге в сокращенном объеме предварительная сумма выплат акционерам достигнет 50% свободного денежного потока за прошлый год – это половина от 6,6 млрд долларов. Президент «Норникеля» Владимир Потанин считает рекомендацию по дивидендам-2020 – большим шагом к новой дивидендной политике компании. «Нам предстоит в ближайшие годы развернуть масштабную инвестиционную программу, чтобы добиться важнейших преобразований. Расчет дивидендов из свободного денежного потока положительно повлияет на устойчивость бизнеса «Норникеля», отвечает интересам самой компании и ее акционеров», — прокомментировал ситуацию Владимир Потанин.

Итоговое решение по этому вопросу акционеры примут на годовом собрании 19 мая. Однако уже известно, что второй крупнейший акционер «Норникеля» — компания «РУСАЛ» — полностью удовлетворен нынешним предложением менеджмента ГМК. Поддерживает алюминиевый гигант и решение «Норникеля» провести до конца года buyback на сумму 2 млрд долларов. «Как один из крупнейших акционеров «Норникеля» РУСАЛ заинтересован в росте стоимости компании, ее технологическом и организационном развитии. Мы всегда будем отстаивать интересы компании и ее акционеров. Кроме того, основные акционеры договорились, что в текущей ситуации с котировками акций ГМК необходимым шагом для поддержания инвестиционной привлекательности акций и соблюдения интересов миноритариев является проведение buyback», — отметил замгендиректора РУСАЛа Максим Полетаев.

Отметим также, что на фоне новостей компании о выплатах дивидендов стоимость акций «Норильского никеля» в ходе торгов на Московской бирже выросла на 2,27% и в моменте достигала 24,468 тысяч рублей против утренних 23,838 тысяч рублей.