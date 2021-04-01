«Норникель» направит 46 млн рублей победителям грантового конкурса «Мир Таймыра»

Руководство горно-металлургического гиганта подвело итоги своего нового грантового конкурса, который стартовал три месяца назад. Его участниками могли стать семейные общины, а также некоммерческие организации и бюджетные учреждения, расположенные в Таймырского Долгано-Ненецком муниципальном районе. Такая география конкурса обусловлена его целью: оказать необходимую финансовую поддержку общественным проектам, направленным на обеспечение стабильного развития территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов арктического полуострова.

Финансовая поддержка для победителей конкурса «Мир Таймыра» весьма ощутима — его грантовый фонд составляет 46 млн рублей. Однако помощь состоит не только в деньгах: эксперты «Норникеля» организовали ряд выездных семинаров по социальному проектированию и тематических мастер-классов, которые помогли участникам более тщательно разработать свой проект и достойно представить его на суд жюри. «Участие в конкурсе „Мир Таймыра“ для нашей общины — это возможность получить поддержку и обучить наставников, возможность единомышленникам объединиться. Конечно, нам важно победить и получить грант. Но даже само участие в конкурсе было полезным: эксперты программы поддержки помогли нам оформить идею в проектную заявку. Для нашей организации это важно», — отметил глава родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Ыйдына» («Лунный свет») Александр Широких.

Проект родовой общины «Ыйдына» из поселка Хатанга оказался одним из шести победителей среди заявок, поданных семейными общинами Таймыра. Их инициатива в рамках номинации «Возможности Таймыра» направлена на повышение интереса у молодых представителей народа долган к своей культуре и традициям через систему обучающих мероприятий. В этой же номинации жюри сочло достойной заявку семейной общины «Тыяха», которая благодаря победе в конкурсе сумеет достроить этнопарк «Тыяха», состоящий из стойбищ коренных малочисленных народов Таймыра (долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев).

Всего же победителями первого грантового конкурса «Мир Таймыра» стали 28 общественно важных инициатив, поданных от местных домов культуры и творчества, спортивных центров, интернатов, школ, детских садов, библиотек, общественных фондов. Награждение победителей состоится в начале апреля во время праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Таймыра и Дню оленевода. «Проекты-победители — своевременные, самобытные, яркие. Их авторам удалось найти и спроектировать социальные технологии, которые, на наш взгляд, дадут импульс устойчивым и позитивным изменениям в регионе. Строительство этно- и спортивных комплексов, создание семейно-языковых клубов, поддержка ремесленных и творческих мастерских, экологические акции, культурные фестивали и обмен опытом с соседними регионами — это важные инициативы, позволяющие развивать территорию Таймыра», — прокомментировала итоги конкурса старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.