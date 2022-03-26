«Норникель» объявил весеннюю «заморозку» цен для российского рынка

Крупнейшие российские производители металлов решили оказать активное содействие стабилизации ситуации на внутреннем рынке. В частности, компания под руководством Владимира Потанина до конца мая зафиксировала цены на никель и медь на уровне средних расценок февраля, причем без привязок к актуальным биржевым котировкам и курсу американской валюты. Решение «Норникеля» одобрено Минпромторгом РФ.

Российский горно-металлургический гигант принял решение временно сменить подход к определению цен на свою продукцию для отечественных покупателей. Так, в ближайшие три месяца компания откажется от формульного метода установления расценок с опорой на текущие котировки Лондонской биржи металлов (LME). В нестабильное для российской экономики время «Норникель» счел необходимым зафиксировать внутренние цены на свои металлы на уровне средних расценок февраля. В компании намереваются удерживать эти цены до конца весны. Аналогичное решение принял и производитель алюминия UC Rusal.

Озвученные меры «Норникель» предпринимает вопреки соображениям собственной выгоды, особенно если принять во внимание тот факт, что стоимость фьючерса на никель на LME в первой декаде марта выросла более чем в три раза — с 24 до 100 тысяч долларов за тонну. И, тем не менее, руководство компании сочло своим долгом в нынешних непростых для страны экономических реалиях (девальвации, инфляции и высокой волатильности) исходить из рублевой составляющей при расчете цен на свою продукцию для внутреннего рынка. И это при том, что сами металлурги в последнее время тоже столкнулись с серьезными сложностями — с начала марта возникли трудности с экспортными поставками из-за отказов некоторых портов обрабатывать грузы и закрытия неба в Европе.

Фиксированные цены на никель и медь компания представила в Минпромторг. Федеральное ведомство уже назвало их уровень «щадящим и льготным для внутреннего рынка». Кроме того, регулятору был отправлен расчет себестоимости производства «Норникеля». Напомним, с таким требованием министерство обратилось ко всем российским производителям металлов с целью предотвращения наценок и спекуляции на рынке.