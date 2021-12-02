«Норникель» передаст ледокол «Таймыр» для спасения судов из ледяного плена

В Арктике продолжается спасательная операция по вызволению грузовых судов, застрявших в начале ноября во льдах на различных участках Северного морского пути — от бухты Певека до острова Диксон. К расчистке стратегической магистрали ото льда будет привлечен атомный ледокол «Таймыр», обеспечивающий проводку флота с грузами «Норникеля».

Сейчас «Таймыр» задействован в решении задач по транспортировке грузов в районе Дудинки. Но по просьбе заместителя гендиректора госкорпорации «Росатом» Вячеслава Рукши, в ближайшее время ледокол изменит график движения, чтобы помочь застрявшим во льдах кораблям. Ведь речь идет не только о безопасности экипажей попавшей в критическое положение арктической флотилии, но и соблюдении сроков выполнения Северного завоза, от которого зависит обеспечение продуктами жителей Крайнего Севера.

В «Росатоме» надеются, что благодаря дополнительным привлеченным ледокольным мощностям партнеров до конца декабря ситуацию удастся разрешить. «Понимая всю серьезность ситуации, «Норникель» выделил единственный ледокол, который находится под долгосрочным контрактом компании, для поддержки спасательной операции. Мы искренне благодарим компанию за ответственный подход к вопросу. Взаимная помощь и выручка в море – это высший приоритет, они характеризуют «Норникель» как надежного партнера, на которого всегда можно положиться», – поблагодарил руководство компании Вячеслав Рукша.

К 2030 году СМП должен стать комфортным международным логистическим маршрутом. К этому времени по нему из Европы в Азию и обратно должно перевозиться до 160 млн тонн грузов. Однако эта цель будет достигнута только при условии, что магистраль будет снабжена достаточным ледокольным обеспечением. По оценкам «Росатома», в течение ближайшие 10 лет России предстоит построить не менее шести современных ледоколов. И «Норникель», у которого с «Росатомом» до 2030 года заключено соглашение о ледокольном обеспечении, готов оказать содействие в этом вопросе — в частности, принять участие в строительстве новейшего отечественного двухтопливного ледокола. В ГМК считают, что производство новых ледоколов — один из ключевых элементов успешной реализации всех инвестиционных проектов в Арктике. «Сотрудничество ведущих российских компаний в Арктике в таких сложных условиях позволит решить общую задачу по обеспечению безопасности мореплавания на СМП. „Росатом“ является стратегическим партнером „Норникеля“. Благодаря этому партнерству решается сразу несколько задач государственного масштаба — реализация проектов в Арктике, развитие инфраструктуры СМП, импортозамещение», — считает старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Отметим также, что это далеко не первое участие компании в подобных спасательных операциях. Так, в ноябре прошлого года экипаж ледокола «Авраамий Завенягин», принадлежащего Заполярному транспортному филиалу (входит в структуру «Норникеля»), освобождал караван из семи судов транспортной компании «Сибирь-РечТранс», зажатых льдами в районе Игарки. Спасательная операция длилась 11 дней.