«Норникель» переворачивает страницу и идет вперед

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11 марта 2021

Компания «Норильский никель» 10 марта полностью погасила назначенную судом сумму ущерба, нанесенного природе в результате аварийной утечки дизтоплива под Норильском. 146,2 млрд рублей уже поступили в казну, заявил сегодня Владимиру Путину председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 

Тянуть с принятием решений в компании не привыкли. Вот и сейчас ГМК выплатила всю сумму возмещения ущерба еще до того, как решение Арбитражного суда Красноярского края вступило в законную силу. Медлить ни к чему, впереди у «Норникеля» еще много работы — в том числе, реализация мер по восстановлению фауны на пострадавших от разлива горючих материалов территориях. Для решения этой непростой задачи уже выбран конкретный способ: после консультаций с экологами и представителями научного сообщества принято решение возместить вред природе Заполярья в натуральной форме. «Мы хотели перевернуть страницу и сегодняшнее соглашение с правительством Красноярского края по вопросу возмещения вреда объектам животного мира и окружающей среды Таймыра поможет нам в этом. Мы предполагаем заключение договоров с привлечением широкого научного сообщества, которое будет разрабатывать нам проекты восстановления животного мира. Реализация этого проекта начнется не позднее 1 июля», — объяснил руководитель АО «НТЭК» (дочка «Норникеля») Сергей Липин. Именно возглавляемая им компания, на балансе которой находится аварийная ТЭЦ, и займется обеспечением восстановления численности популяций пострадавших видов животных. 

Еще одно соглашение, заключенное сегодня ГМК с правительством Красноярского края, касается обеспечения максимальной транспортной доступности северных территорий этого региона, оторванных от «материка» тысячами километров непроходимой и непроездной тундры. Решению этой задачи поможет другое дочернее предприятие «Норникеля» — авиакомпания «НордСтар». Именно она отныне становится базовым пассажирским перевозчиком аэропорта Норильска. В этом статусе «НордСтар» придется полностью обеспечить потребности Заполярья в необходимом количестве рейсов, разработать стабильное расписание перелетов, зафиксировать тарифы на пассажирские перевозки. «Развитие Норильска и Таймыра — приоритет социальной политики „Норникеля“ в Красноярском крае. Достичь его можно только в тесном сотрудничестве бизнеса со всеми ветвями власти. Сегодняшние договоренности — это результат совместной конструктивной работы всех заинтересованных сторон, итог активного взаимодействия компании, федеральных и региональных властей. Впереди у нас много важных проектов, которые позволят вывести Норильск и Таймыр на качественно новый уровень развития», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. 

Следует подчеркнуть, что данное соглашение заключено в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о налаживании устойчивого авиасообщения с труднодоступными северными территориями края. Инициатива «Норникеля» и краевых властей одобрена руководством Федерального агентства воздушного транспорта. «Круглогодичное бесперебойное авиационное сообщение Норильска с Большой землей — важнейшая социальная задача региона. Решение ее требует особого внимания на всех уровнях — федеральном, краевом и бизнеса. Заключение соглашения позволяет четко зафиксировать дорожную карту дальнейших действий и создает гарантии для авиапассажиров», — считает глава ФАВТ Александр Нерадько.

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