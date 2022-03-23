«Норникель» помог вернуть из Турции в Россию 69 туристов и дипломатов

Накануне в Москве приземлился спецрейс из Стамбула, на борту которого находились десятки граждан РФ, отрезанных от родины по причине закрытия Европой воздушного пространства для авиаперевозчиков из России. Доставку туристов домой обеспечила авиакомпания NordStar, входящая в структуру ПАО «ГМК «Норильский никель».

Вывозной рейс из Турции, выполненный авиакомпанией NordStar, стал настоящим спасением для 69 россиян, на несколько недель «застрявших» за границей по причине введения санкций в отношении российских авиакомпаний. В их числе туристы, вынужденные через Турцию выбираться на родину из «закрывшей небо» Европы, а также российские дипломаты из Болгарии. «Авиакомпания NordStar выполнила рейс за свой счет, откликнувшись на просьбу Росавиации помочь россиянам вернуться домой», — заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

В Росавиации так же отмечают, что все пассажиры были доставлены в Москву абсолютно бесплатно. В ведомстве отдельно подчеркивают, что спецрейс был реализован в тесном взаимодействии Росавиации с МИД России, посольством России в Турции и авиационными властями Турции.