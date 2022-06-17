«Норникель» продолжает выстраивать доверительный диалог с общественностью

За последние недели «Норникель» провел целый ряд публичных встреч с заинтересованной общественностью Мурманской области и Финляндии, чтобы поделиться своими достижениями в сфере ESG, рассказать о последних экологических инициативах, а также услышать мнение жителей регионов присутствия.

Информационная открытость — один из важных принципов работы российского горно-металлургического гиганта. Именно поэтому «Норникель» уже много лет выкладывает в открытый доступ свои ежегодные отчеты по устойчивому развитию, вступает в публичный диалог с государственными и общественными организациями, инициирует обсуждения актуальных тем. В том числе ради получения обратной связи были организованы недавние слушания в Общественной палате Мурманской области, повесткой которых стала работа ГМК в сфере ESG. «Из-за закрытости бизнеса создается общественное неведение того, что происходит за дверями компании. И общественные обсуждения позволяют приоткрыть завесу тайны. Наше мероприятие направлено на то, чтобы улучшить понимание в обществе того, что делает бизнес. На этой основе, возможно, появятся первые ростки взаимного доверия», — считает член совета директоров компании «Норникель» Андрей Бугров.

В компании четко осознают, что «зеленая повестка» становится во многом определяющей для экономики. Современные инвесторы все чаще ориентируются на ESG-рейтинги (окружающая среда, социальная ответственность, управление) своих потенциальных партнеров едва ли не сильнее, чем на их производственные показатели. Сегодня каждый хочет иметь дело с чистой компанией, которая готова предложить на рынок экологически безопасный продукт. И «Норникель» предпринимает множество инициатив в этом направлении. «Наша цель — мирное сосуществование природы и человека. Безусловно, любая производственная деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду, но наша задача — сделать так, чтобы влияние не было негативным. Например, в рамках Серной программы «Норникель» смог снизить выбросы диоксида серы до такого уровня, что в скором времени город Норильск уйдет из топ-20 самых грязных городов России», — заявил вице-президент «Норникеля» по экологии Станислав Селезнев.

Об экологических инициативах говорили на этой неделе и в финском городе Харьявалте, где расположен современный рафинировочный завод «Nornickel Harjavalta». В рамках прошедших на днях публичных слушаний «Норникель» поделился с местной общественностью своими планами по наращиванию производства. Компания рассчитывает к 2026 году увеличить выпуск никелевой продукции на NN Harjavalta с текущего уровня 65 000 тонн до 100 000 тонн. Но прежде чем приступить к реализации проекта ГМК необходимо получить новое экологическое разрешение. И «Норникель» уже предоставил все необходимые обоснования экологической безопасности своей производственной инициативы. Эксперты компании заверяют, что запланированное наращивание мощностей не приведет к росту уровня шума или появлению запаха, не увеличит объемы выбросов в атмосферу и водоемы, не скажется на трафике движения в самом Харьявалте. Кроме того, проект тщательно продуман логистически: даже с учетом непростой международной ситуации «Норникель» обязуется изыскать резервы для выполнения обязательств перед всеми заинтересованными сторонами. Напомним, «Nornickel Harjavalta» отвечает самым строгим требованиям Евросоюза к экологичности и ответственности производства, использует технологии вторичной переработки до 90% отходов и предлагает продукцию с одним из самых низких показателей углеродного следа на рынке.

И еще один диалог был организован в Ловозерском районе Мурманской области. Представители компании провели предварительные консультации с коренным населением поселков Ловозеро и Краснощелье в связи перспективами разработки Колмозерского месторождения лития — к слову, крупнейшего в России. Это, что называется, разговор на перспективу: пока эта площадка находится в нераспределенном фонде, аукцион на право ее разработки состоится до конца текущего года. Однако в «Норникеле» считают, что местное население имеет право заранее знать, что регион могут ждут перемены. Компания дает возможность коренным саамам, ненцам, коми, представителям оленеводческих хозяйств рассказать о своих сомнениях, получить ответы на все вопросы, заручиться обещанием соблюсти интересы каждого жителя Ловозерского района. «Сегодня есть уникальная возможность на первоначальном этапе разработки проекта учесть традиционное природопользование и промыслы. Для компании важно учесть и минимизировать все возможные негативные последствия для коренных народов региона. У «Норникеля» есть богатый опыт поддержки оленеводства на Таймыре, и эти знания и компетенции будут применимы и в Мурманской области», — пообещал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

По инициативе ГМК независимые специалисты российских научных институтов соберут данные обо всех оленеводческих хозяйствах, расположенных близ месторождения, особенностях традиционных промыслов здешних мест, наличии сакральных мест, обозначат круг лиц, интересы которых могут быть ущемлены в ходе реализации проекта. В «Норникеле» считают, что вести диалог с коренными малочисленными народами и всеми местными жителями, учитывая их мнение о своих инициативах еще до начала реализации — это тот цивилизованный подход к работе, который позволяет не только избегать конфликтов, но и приводит в конечном итоге к эффективному развитию территорий проживания национальных общин. «Можно только приветствовать, что «Норникель» действует в соответствии с международными стандартами должной осмотрительности и готов делиться информацией о проекте с коренными народами региона на столь ранних стадиях подготовки. Подобный подход позволит защитить права и приоритизировать интересы коренных народов в регионе», — прокомментировал заместитель председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев.