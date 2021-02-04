«Норникель» провел форсайт-сессию для стейкхолдеров

В ходе форсайт-диалога с заинтересованными сторонами компания озвучила ряд приоритетных направлений деятельности на ближайшую перспективу. Под особым контролем «Норникеля» — восстановление природного разнообразия в зоне разлива дизельного топлива под Норильском.

По словам старшего вице-президента по устойчивому развитию «Норникеля» Андрея Бугрова, горький опыт майской аварии на ТЭЦ-3 заставил компанию не только мобилизовать все силы на устранение последствий инцидента, но и предпринять ряд серьезных изменений в организационной структуре, которые помогут не допустить подобные ЧП в дальнейшем. «Во-первых, создан комитет по управлению рисками. Председатель комитета — президент компании. Далее была проведена реорганизация функциональной структуры, создана должность старшего вице-президента по устойчивому развитию, создан департамент устойчивого развития. Одновременно образован департамент экологии, создана должность заместителя директора Заполярного филиала по вопросам экологии. В совете директоров образована рабочая группа по вопросам окружающей среды и экологии», — отметил Андрей Бугров.

Вся информация о ходе восстановительных работ под Норильском абсолютно открыта. Водотопливная смесь, собранная на загрязненных северных реках, уже перекачена на промышленную площадку и отсепарирована, берега рек обработаны сорбентом. Загрязненные грунты — около 180 тысяч тонн — вывезены на места хранения и заменены на чистый. Но впереди еще предстоит немало работы. «В 2021 году и на перспективу до 2023-го года компания планирует разработку программы мониторинга водных объектов и почв, а также восстановления загрязненных земель и береговой линии. Будут приняты меры по воспроизводству водных биологических ресурсов, по утилизации сепарированной воды, загрязненных сорбентов и собранного загрязненного грунта. В соответствии с планом будет начата работа по рекультивации пострадавших земель», — подытожил Андрей Бугров.

В компании подчеркивают, что формат форсайт-диалога позволяет «Норникелю» и заинтересованным сторонам находиться, что называется, на одной волне — быть в курсе знаковых событий и перемен, выносить на обсуждение самые актуальные темы, вместе находить решение проблемным вопросам, объективно отслеживать динамику как экономических, так и социальных показателей, которые будут отражены в итоговом годовом отчете деятельности ГМК. «Традиционно отчет решает задачи информирования о том, какую работу компания ведет в сфере устойчивого развития, что касается и социальных, и экологических, и экономических аспектов деятельности. Для нас это важная коммуникация с нашими заинтересованными сторонами, и также это возможность достоверно представить информацию о компании», — отметила важность практики форсайт-диалогов директор департамента устойчивого развития «Норникеля» Светлана Ивченко.