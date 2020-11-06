«Норникель» расширит участие в развитии социальной и коммунальной инфраструктур Норильска

На примере Норильска российские сенаторы намерены продемонстрировать, сколь конструктивно и продуктивно может быть налажена совместная работа федеральных властей, муниципального руководства и местного бизнеса в развитии моногородов страны. По итогам выездного совещания в Заполярье членами Совета Федерации было принято постановление «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края». Предполагается, что документ, срок реализации которого запланирован до конца 2023 года, качественно изменит жизнь северного города.

«Мы принимаем системный, очень содержательный документ. Это хороший пример того, как мы можем заниматься реальным содействием в развитии регионов, позитивный пример для других моногородов. Мы, как палата регионов, взяли ответственность за реализацию этого постановления, мы должны добиться, чтобы до 1 января 2024 года ситуация в Норильске кардинально изменилась. Я думаю, что на основании этого постановления можно сделать общие выводы по ситуации в моногородах, чем мы дальше будем заниматься», — так сформулировала значимость принятого документа председатель СФ Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты парламента в своем выступлении поблагодарила «Норникель» за активное взаимодействие с Советом Федерации и заявленные компанией обязательства по участию в реновации жилищного фонда, модернизации социальной и коммунальной инфраструктур, ликвидации экологического ущерба. По факту ГМК уже не первый год выполняет ряд пунктов принятого накануне постановления. Дальнейшая реализация этих мер станет дополнительным вкладом «Норникеля» в развитие основной территории присутствия.

«Мы работаем над комплексным планом развития города, готовим десятилетнее соглашение между федеральным центром, администрацией Норильска, правительством Красноярского края и «Норникелем». Компания взяла на себя часть программы переселения населения «на материк» в размере 830 млн рублей, заключила соглашение с ассоциациями, объединяющими большинство коренного населения Таймыра, готова профинансировать часть программы реновации Норильска, подтверждает планы по улучшению экологической ситуации в городе, определяет параметры совместного проекта с Росрыболовством по увеличению поголовья ценных пород рыб. Все это показывает реальный уровень социальной ответственности компании», — отметил вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

В «Норникеле» придают особое значение заключению и реализации будущего четырехстороннего соглашения между федеральным правительством, краем, городом и компанией, которое даст новый импульс для развития Норильска.

По словам Грачева, в это новое соглашение могут войти программа реновации жилья, новая программа переселения северян в районы с благоприятным климатом, меры по улучшению инвестиционной привлекательности Красноярского края для инвесторов. Планы компании значительны: в частности «Норникель» намерен вложить 2 трлн рублей в развитие производства, 250 млрд рублей в «серную программу» по снижению выбросов в атмосферу, компания готова выделить 42 млрд рублей в реновацию жилья в городе. Норильску будет обеспечено участите в мероприятиях федеральных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», другие госпрограммы.