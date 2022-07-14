«Норникель» строит новое жилье для представителей коренных народов Севера

Сразу две семьи из таймырского поселка Усть-Авам в эти июльские дни будут праздновать новоселье. Переезд в благоустроенные коттеджи стал возможен благодаря компании «Норильский никель». В рамках пятилетней программы поддержки малочисленных народностей ГМК не только обеспечит местные национальные общины необходимым жильем, инфраструктурой и оборудованием, но также предпримет меры по защите исконной среды обитания и развитию традиционных видов деятельности.

Для большинства россиян даже заполярный Норильск, куда большую часть года можно добраться только самолетом, находится где-то на краю земли. Что уж говорить о далеких таймырских поселках с населением в несколько сотен человек, которые еще и от Норильска в нескольких часах полета расположены. А население это, меж тем, очень уязвимо, нуждается в особой защите — и не только потому, что живет и работает в суровых условиях вечной мерзлоты и полярной ночи. Жители этих населенных пунктов — представители коренных малочисленных народов, испокон веков занимающихся традиционными промыслами. Взять хотя бы таймырский поселок Усть-Авам, в котором проживают всего 340 человек. Половина из них долганы, которых на планете осталось около 7900 человек, и половина — нганасаны, коих в мире и вовсе менее 900 осталось. Всестороннюю поддержку жителям Усть-Авама и соседнего поселка Волочанка с аналогичным этническим составом взялся обеспечить «Норникель» в рамках своей корпоративной программы по развитию коренных малочисленных народов Севера.

Комплексный план поддержки национальных общин, рассчитанный на пять лет и общую сумму 2,2 млрд рублей, был составлен осенью 2020 года при непосредственном участии местных локальных сообществ. Программа стала результатом этнологической экспертизы, которая состоялась на Таймыре летом 2020 года. Участники экспедиции провели свыше 100 интервью и опросов представителей коренных народов. На базе их предложений были определены приоритетные задачи. В итоге в программу вошли такие направления, как поддержка традиционных видов деятельности, защита исконной среды обитания, финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических, социокультурных объектов — всего более 40 масштабных проектов.

Реализация программы проходит без сбоев. По итогам 2021 года «Норникель» в срок выполнил все намеченные мероприятия. Вопреки объективным трудностям с логистикой и закупками, план на текущий год компанией также реализуется по графику. Так, администрации обоих поселков уже получили от ГМК снегоходы и квадроциклы, которые должны упростить круглогодичную доставку почты с вертолетов, транспортировку воды и угля к домам, перевозку больных к санитарным рейсам. Кроме того, в местные школы на средства «Норникеля» была поставлена необходимая оргтехника, а поселковая ребятня теперь занимается на новых спортивных и детских площадках. Устьавамцы получили возможность париться в настоящей сауне — «Норникель» подарил поселку современный банных комплекс, а жители Волочанки с нетерпением ждут открытия нового Дома культуры на 120 мест. До 2024 года в этих населенных пунктах также появятся фельдшерско-акушерские пункты, туристические визит-центры и 18 новых современных жилых одноквартирных домов. Первые два из них уже обрели своих хозяев в поселке Усть-Авам. «Отрадно видеть результаты действия нашей программы поддержки коренных народов именно по жилой инфраструктуре. Сегодня две семьи въехали в новые дома. Они просторные, теплые, светлые и соответствуют всем нормам нашего законодательства. Помимо этого, будущие жильцы могли сами контролировать качество материалов, как и сам ход выполнения работ. В этом году мы также порадуем жителей поселка Волочанка и далее ежегодно будем вводить новое жилье», — рассказал вице-президент по федеральным и региональным проектам «Норникеля» Андрей Грачев.

Отметим также, что в рамках указанной программы «Норникелем» предусмотрено создание сезонных рабочих мест в таких областях, как туризм, оленеводство, рыболовный и охотничий промысел. В частности, уже запланировано строительство цехов по переработке оленины и рыбы, приобретение рефрижераторных установок, строительство этнокомплекса с мастерскими для производства изделий из меха, субсидирование вертолетных перевозок, целевое обучение по специальностям, востребованным в компании, издание учебных пособий на родных языках.