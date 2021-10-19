«Норникель» завершил модернизацию самой северной ГЭС России

«Запуск разрешаю». Этими словами министра энергетики РФ Николая Шульгинова ознаменовалась новая веха в работе обновленной Усть-Хантайской ГЭС, снабжающей электроэнергией все предприятия Норильского промышленного района, а также жителей Норильска, Игарки и Дудинки.

Модернизация станции, в которую компания «Норникель» вложила 7,5 млрд рублей, осуществлялась поэтапно, в течение 9 лет: за это время были не только заменены все семь гидроагрегатов ГЭС (мощность каждого теперь составляет 73 МВт), но также реконструированы машинный зал и электрический цех, запущена новейшая компрессорная станция, введена в строй автоматизированная система диспетчерского управления. Кроме того, ГМК отказалась от устаревших масляных гидравлических насосов, что привело к минимизации экологических рисков. И вообще, экологичность — один из важных принципов в реализации этого масштабного инвестиционного проекта. «Модернизация энергосистемы — один из основных приоритетов для „Норникеля“. Компания делает ставку в долгосрочной перспективе на возобновляемые источники энергии. Это связано с общим стремлением реализовывать максимально экологичные проекты. Замена гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС внесла существенный вклад в процесс надежного и экологически чистого энергоснабжения населенных пунктов севера Красноярского края и крупных промышленных объектов компании», — отметил вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров.

Уникальность очередного модернизационного проекта «Норникеля» состоит в условиях его реализации: мало того, что замена оборудования проводилась в районе вечной мерзлоты, где зимой температура опускается ниже -60 градусов, на своенравной реке Хантайке, в сотнях километров от индустриальных центров, так еще и работы осуществлялись без остановки станции. «К этой работе были приложены усилия многих специалистов. Был решен ряд сложнейших задач: и инженерных, и технических, и логистических. При сложном графике проект был реализован в строго установленные сроки. По итогам реконструкции мощность Усть-Хантайской ГЭС увеличилась, что позволит обеспечить растущие потребности региона», — рассказал гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании (дочерняя структура «Норникеля») Сергей Липин.

Мощность станции после реконструкции увеличилась с 441 до 511 мегаватт, а ее КПД приближен к 95%. Работы на Усть-Хантайской станции завершены, но у «Норникеля» большие планы в сфере гидроэнергетики на ближайшие годы. «Эстафета» переходит к крупнейшей в таймырской энергосистеме Курейской ГЭС. Ее модернизация продлится до 2030 года и оценивается в 10 млрд рублей. «Модернизация позволила увеличить мощности и КПД Усть-Хантайской станции, а главное – повысить надёжность работы как самой ГЭС, так и энергосистемы региона. Я хотел бы поблагодарить всех участников проекта и пожелать им успехов в реализации следующего проекта – модернизации Курейской ГЭС», — прокомментировал значимость сегодняшнего запуска ГЭС министр энергетики РФ Николай Шульгинов.