Норвегия, Швеция и Дания примут программу фестиваля «Русские сезоны в 2022 году

В 2022 году программу масштабного фестиваля российской культуры примут Норвегия, Дания и Швеция. Мероприятия программы пройдут в гибридном формате: частично онлайн и офлайн.

В прошлом году проект отметил свой первый юбилей – 5-летие. С момента запуска «Русские сезоны» посетили: Японию в 2017 году, Италию в 2018 г., Германию в 2019 г.; в 2020 году принимающими странами стали Франция, Бельгия и Люксембург, а в 2021 году «Русские сезоны» провели серию мероприятий в Республике Корея и Королевстве Бельгия. Общий охват аудитории составил более 13 млн зрителей.

С каждым годом растет число участников проекта – среди них не только всемирно известные исполнители, но и артисты из регионов России. «Русские сезоны» – это уникальная возможность продемонстрировать зарубежным зрителям все многообразие самобытной русской культуры. Среди планируемых участников «Русских сезонов» 2022: Мариинский театр, пианист Денис Мацуев, Александринский театр России, Академия танца Бориса Эйфмана. Также запланирован традиционный фестиваль народного творчества Special Folk Edition с участием проекта «Мы – Россия», Государственного академического ансамбля «Россия», Московского государственного академического театра танца «Гжель», Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» и др.

«В 2022 году ʺРусские сезоныʺ пройдут сразу в трех странах: Норвегии, Швеции и Дании. Сегодня благодаря этому культурному проекту мы демонстрируем образ России как посла мира, как страны с уникальной и открытой национальной культурой. Это большое культурное путешествие, которое, несомненно, духовно обогатит народы наших стран, сделает нас ближе к искусству, образованнее, утонченнее и мудрее, вдохновит нас на новые проекты и идеи!» – отметил директор проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

Не менее значимо, что в этом году отмечается 150-летие со дня рождения создателя первых «Русских сезонов» в Париже Сергея Дягилева, поэтому ряд мероприятий будет приурочен к этой памятной дате.

Напомним: в связи с введением ограничительных мер в 2020 году «Русские сезоны» запустили онлайн-платформу «Stay Home with Russian Seasons». Почти за 2 года проект стал крупнейшим агрегатором для российских и иностранных поклонников русской культуры. В специально созданном разделе на сайте http://russianseasons.org/ представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России: театральные постановки, концерты, балетные спектакли, кинофильмы. С 2020 года состоялось 235 трансляций с общим охватом более 60 млн просмотров.

Международный культурный проект «Русские сезоны» проходит при поддержке Правительства и Министерства культуры Российской Федерации.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Справочная информация:

«Русские сезоны» – это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году в Японии состоялось 238 мероприятий в 100 городах с участием 29 учреждений культуры. В 2018 году в Италии ‒ 310 мероприятий, которые охватили 74 города и 87 учреждений-участников. В 2019 году глобальный культурный проект «Русские сезоны» прошел в Германии. 473 мероприятия в 90 городах с участием 90 российских коллективов триумфально представили русскую культуру миллионам немецких зрителей. В 2020 году принимающими странами стали Франция, Бельгия и Люксембург. В 2021 году «Русские сезоны» состоялись в Республике Корея и продолжились в Королевстве Бельгия. Всего за время существования проект «Русские сезоны» покорил более 13 миллионов зрителей.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры был запущен онлайн-сервис Stay Home with Russian Seasons, чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников «Русских сезонов». В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России, а также цикл видеоэкскурсий Discovering Russia with Russian Seasons. Все трансляции сопровождаются переводом на английский язык.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/festivalrussianseasons/− сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK