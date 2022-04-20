Нотариат помог семи тысячам беженцев с Донбасса

Общество
20 апреля 2022

Граждане ДНР и ЛНР, прибывающие в Россию, имеют право получить ряд нотариальных услуг на льготных условиях, без оплаты услуг правового и технического характера. «Всего с момента введения по инициативе нотариата такой льготы было совершено почти 14 тысяч нотариальных действий для жителей Донбасса, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке», — сообщает Федеральная нотариальная палата.

Расходы на совершение нотариальных действий на льготных условиях возмещает ФНП из средств, формирующихся за счет взносов российских нотариусов. Никакого возмещения затрат из государственного бюджета нет. При этом помощь доступна во всех регионах, за это время льготные нотариальные услуги получили свыше семи тысяч человек в 59 субъектах РФ.

Наиболее часто люди обращаются к нотариусам, чтобы удостоверить доверенности и согласия, засвидетельствовать верность копий документов и выписок из них, засвидетельствовать подлинность подписи, верность перевода документов и т.д.

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