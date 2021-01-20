Новая коллекция декора для дома в Fix Price

В зимний период большую часть времени мы проводим дома. Fix Price выпустил в продажу новую коллекцию декоративных товаров, которые дополнят привычную обстановку и помогут чувствовать себя еще уютнее.

Новая серия оригинальных и нежных товаров под названием «Зимний Прованс» украсит любую комнату и поможет обновить уже привычный интерьер.

Фигурка «Ангел», фоторамка и декоративные шкатулки станут идеальным декором для спальни. Ключницу и настенное зеркало можно разместить в прихожей. Так, не нужно будет тратить дополнительное время на поиски ключей – ведь они всегда будут на своём месте – зато перед выходом из дома появится возможность и дополнительные минутки на то, чтобы взглянуть на себя ещё раз. Если в прихожей есть тумбочка или столик, то на них можно поставить изящную тарелку для аксессуаров, которую, например, можно использовать под мелочь.

Декоративные поднос и ящик белого цвета – функциональные помощники на кухне, которые выгодно подчеркнут любой интерьер. Ваза с ветками хлопка станет оригинальным украшением стола и долго будет радовать глаз домочадцев или гостей.

В гостиную можно поставить шкатулку, декоративные фигурки и подсвечники в классическом стиле. Есть несколько видов горшков для растений, а также необычные LED светильники в белом и черном цвете.

Любой товар из коллекции станет приятным подарком как для себя, так и для близких. Благодаря универсальному и лаконичному дизайну товары из коллекции будут отлично сочетаться с любым интерьером.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте fix-price.ru.

О компании:

Группа компаний Fix Price – основанная в 2007 году международная и крупнейшая российская сеть магазинов низких фиксированных цен, которая насчитывает более 4 000 магазинов более чем в 1 000 населенных пунктах на территории России и стран ближнего зарубежья. Компания предлагает покупателям широкий ассортимент товаров для всей семьи. В магазинах представлено порядка 1 800 позиций более чем в 20 различных категориях, в том числе товары повседневной необходимости.

Официальный сайт доступен по ссылке fix-price.ru