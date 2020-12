Новая ŠKODA OCTAVIA будет представлена в автосалонах ŠKODA WAGNER во время Дней открытых дверей

Группа автодилеров ŠKODA WAGNER в трех петербургских автосалонах (Пулково-Авто, Таллинский-Авто и Неон-Авто) проведет Дни открытых дверей с презентацией и тест-драйвами новой ŠKODA OCTAVIA.

Ежедневно с 5 по 13 декабря все посетители дилерских центров смогут лично познакомиться с автомобилем, узнать всю информацию о нем в ходе отдельной презентации, пройти семейный тест-драйв и принять участие в конкурсах, где можно будет выиграть уникальные подарки от марки ŠKODA.

Для юных любителей автомобилей чешской марки в шоу-румах откроются детские площадки с возможностью тест-драйва на маленькой машине ŠKODA. Самые активные малыши будут приглашены для участия в викторинах, в том числе, на тему знания правил дорожного движения.

На память о мероприятиях посетителям предложат сделать семейные снимки в зеркальной фотозоне.

В финальный день – 13 декабря – состоится розыгрыш призов. Побороться за них смогут гости, прошедшие все активности на площадке, а также совершившие тестовую поездку на новой ŠKODA OCTAVIA. Подтверждением этого должен быть маршрутный лист, который предложат заполнить гостям и оставить на стойке регистрации. Победителя определит генератор случайных чисел в прямом эфире одной из социальных сетей ŠKODA WAGNER.

Дилеры проведут мероприятия со всеми необходимыми мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: посетителям выдадут маски и перчатки, все поверхности будут обрабатываться дезинфицирующими средствами, а угощения предоставят в индивидуальной упаковке.

Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA доступна в автосалонах ŠKODA WAGNER в трех комплектациях: Active Plus, Ambition Plus и Style Plus.

Дополнительная информация:

ŠKODA WAGNER – официальный дилер автомобилей ŠKODA в Санкт-Петербурге с 2006 года. Компания управляет сетью из трех автосалонов чешской марки (Пулково-Авто, Неон-Авто, Таллинский-Авто) общей площадью более 11000 кв. м.

В 2019 году в автосалонах ŠKODA WAGNER было продано более 2600 автомобилей чешской марки, что на 9% больше показателя 2018 года.

В 2018 году дилерский центр «Пулково-Авто» занял второе место по объему продаж среди всех автосалонов марки в Петербурге и девятое место в рейтинге лучших дилеров ŠKODA в России.