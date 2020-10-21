Новая жизнь хитов из 90-х: молодой певец ФЕДЯ работает с автором группы «Ласковый май». Будут новые хиты?

Сегодня в огромном потоке новых супермодных песен невозможно не заметить лирические песни молодого артиста ФЕДИ. Ещё нет и года его сольному проекту, а ФЕДЯ уже записал и выпустил 5 песен в стиле поп.

15 октября вышел ремикс на песню «Туманы» с DJ Simka. Песня «Туманы» вышла летом 2020 года и долго держалась в разделе «Русские хиты» ВК. Федя переписал оригинальный текст песни Сергея Кузнецова (создателя всех хитов «Ласкового мая») и она обрела совершенно другой смысл.

Почитатели творчества Сергея Кузнецова активно обсуждали союз своего кумира и молодого автора текста и исполнителя ФЕДИ, и не всегда сходились во мнении. За много лет — это первый случай, когда Cергей Кузнецов взял в соавторы молодого артиста.

Сергей Кузнецов – легендарная личность, пленившая миллионы девичьих сердец романтическими композициями в исполнении гр. «Ласковый май» в 1990-х. Очень много лет Кузнецов искал юного исполнителя своих песен. ФЕДЯ смог удивить известного автора своим талантом и на сегодняшний день ФЕДЯ и Юрий Шатунов являются единственными исполнителями песен Сергея Кузнецова, каждый в своей аранжировке и своей манере исполнения.

После выхода песни «Туманы», авторы решили дать вторую жизнь песне и пригласили талантливого DJ SIMKA.

DJ SIMKA- диджей и музыкант, победитель конкурса ремиксов «Самый-Самый» создал настроение танца и клубного стиля со свойственным ему музыкальным вкусом и харизмой в песне «Туманы»

Инстаграм: https://www.instagram.com/fedor_dyakov/

ФЕДЯ REMIX «ТУМАНЫ» (Zuffer & Dj SIMKA): https://www.youtube.com/watch?v=jFP_a4FVuuQ