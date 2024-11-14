Новая доказательная информация от NCCN предлагает физическую и моральную поддержку людям, пытающимся бросить курить 

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN) — альянс ведущих онкологических центров —объявил о публикации нового руководства для пациентов, призванного обеспечить критическую поддержку и руководство для людей с онкологическими заболеваниями, которые стремятся бросить курить. Продолжение курения повышает риск развития дополнительных видов рака, снижает эффективность лечения, усугубляет побочные эффекты лечения и связано с более короткой выживаемостью. Новые «Рекомендации для пациентов NCCN: отказ от курения» объясняют, как наилучшим образом использовать существующие инструменты, чтобы помочь кому-либо бросить курить навсегда. Хотя эта информация сосредоточена на стратегиях прекращения курения у людей с раком, она также полезна для курильщиков, у которых нет диагноза рака.

«Для каждого пациента с раком, который курит на момент постановки диагноза или в любое время во время лечения рака, отказ от курения абсолютно возможен. Лучше бросить курить раньше, но это полезно в любое время», — сказал доктор Питер Шилдс (Peter G. Shields)из Ohio State University Comprehensive Cancer Center — James Cancer Hospital and Solove Research Institute. Доктор Шилдс является председателем Совета NCCN по Клиническим рекомендациям NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines) по отказу от курения, который разрабатывает основанные на фактических данных рекомендации, основанные на консенсусе экспертов, предназначенные для поставщиков медицинских услуг. «Предоставляя пациентам ту же информацию, которую используют врачи, мы стремимся сделать отказ от курения более достижимой целью, даже для тех, кто боролся с этим в прошлом. Отказ от курения требует активной работы как пациента, так и лечащего врача. Эти рекомендации для пациентов крайне важны для достижения максимального успеха».

«Рекомендации для пациентов NCCN: отказ от курения» предлагают свежую перспективу и новую надежду для тех, кто ранее безуспешно пытался бросить курить, и тех, кто хочет бросить, но еще не сделал первые шаги. Книга использует обнадеживающий подход без осуждения, признавая, что промахи и ошибки являются обычным явлением и что комбинация методов лечения, а не универсальное решение, часто является ключом к успеху. В ней представлены многочисленные варианты, основанные на фактических данных, включая подробную информацию о никотиновой заместительной терапии (НЗТ), поведенческой терапии и неникотиновых препаратах.

«Люди с раком понимают критическую важность отказа от курения, но зависимость сильна. Эти «Рекомендации для пациентов NCCN» предназначены для активного вовлечения пациентов в заботу о самих себе, превращая отказ от курения в совместный двусторонний разговор между пациентом и лицами, осуществляющими уход, и их командой по уходу», — добавил доктор Шилдс. — Они предлагают простые для понимания инструменты и поддержку, необходимые для того, чтобы сделать это непростое путешествие успешным».

«Люди с раком испытывают более чем достаточно стресса в своей жизни, — отметил Патрик Делани (Patrick Delaney), исполнительный директор фонда NCCN Foundation. — Они и их врачи занимаются в первую очередь борьбой с самим раком. Мы надеемся, что это новое руководство для пациентов может стать дополнительным ресурсом, который позволит людям осознать, что у них есть варианты, когда дело доходит до отказа от курения, даже если они могут быть сосредоточены на других медицинских методах лечения».