Новая эпоха в моде: сотрудничество Наньшаня с Миланом преображает покупательский ландшафт

В районе Наньшань (Nanshan) города Шэньчжэнь (Shenzhen) стартовала Неделя моды Шэньчжэнь-Милан (Shenzhen-Milan Bi-City Fashion Week) с изысканной программой событий, включающей камерный модный салон, долгожданный парад моды в Наньшане, новаторский модный показ Cloud Runway Show, элегантный тематический вечер моды и зрелищное шоу дронов.

Параллельно с этими торжествами состоялся дебют рекламного короткометражного фильма «Новый облик Наньшаня » (Nanshan new look), отдавшего дань уважения традициям портновского искусства Наньшаня. Центральным событием Недели моды является Шэньчжэньско-Миланская выставка искусства современной моды (Shenzhen-Milan New Fashion Art Exhibition), которая пройдет 14 апреля в Наньтоу (Nantou) — историческом квартале Наньшаня. На выставке представлены девять перспективных модных брендов Наньшаня и Милана, включая итальянских кутюрье VIA PIAVE 33, Meltin‘Pot, Alessandro Enriquez, ALABAMA MUSE, FRANCESCA BELLAVITA, а также собственных инновационных модельеров Наньшаня CHAU•RISING, PERMU, PANTTERFLY и Lynn Gong. Выставка продемонстрировала целую россыпь стильных сенсаций — новинки прет-а-порте, нестареющую классику, коллекции изделий ремесленного творчества, впечатляющие художественные инсталляции и яркие мультимедийные презентации.

Выставка проходит в Наньтоу, исторической части города, существующей уже почти 1700 лет, и подчеркивает культурное богатство и многообразие Шэньчжэня, который теперь возрождается благодаря продуманным усилиям по его сохранению. В рамках мероприятия высокопоставленным представителем администрации района Наньшань и Марией Розой Аццолиной (Maria Rosa Azzolina), президентом Итальяно-Китайского Института, был подписан важный меморандум о сотрудничестве. Соглашение свидетельствует об укреплении курса на развитие культурных и экономических связей между Миланом и Наньшанем, подчеркивая глобальную взаимосвязанность индустрии моды.

«Облачное шоу» подняло Неделю моды на новую высоту в международном салоне SIC Super Headquarters Center, где оригинальный дизайнерский бренд Шэньчжэня CHAU-RISING представил свою новейшую сезонную коллекцию. Мероприятие подтвердило неизменную приверженность района стимулированию инноваций в секторе моды.

Оно активизировало роль Наньшаня в переосмыслении модного ландшафта, возвестив о запуске амбициозного плана по развитию собственных оригинальных дизайнерских брендов. Этот стратегический шаг призван оживить рынок закупок коллекций модной одежды, способствовать появлению новых независимых брендов и привлечь внимание мировой общественности к китайской индустрии независимого дизайна. Заложив прочный фундамент, район может стать магнитом для международных модных брендов и открыть двери для новых марок, способных заявить о себе на отечественном подиуме.