Новая модель GWM PICKUP впервые представлена на Ближнем Востоке

Компания GWM провела конференцию GWM Brand Model Conference в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). GWM официально представила свою новую модель пикапов POER KINGKONG на ближневосточном рынке.

На пресс-конференции для гостей и местных СМИ сотрудник компании, отвечающий за ближневосточный рынок GWM, подробно рассказал о достижениях в области глобального развития и отличительных чертах GWM PICKUP. В Саудовской Аравии дебютировала новейшая глобальная модель GWM PICKUP POER KINGKONG. Она отличается усовершенствованным дизайном и эксплуатационными характеристиками.

POER KINGKONG имеет большую решетку, новый стиль фар и больше трехмерных линий, создавая стильный и динамичный визуальный эффект. Что касается мощности, модель оснащена 2-литровым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Система питания эффективна и надежна, что позволяет удовлетворить потребности в вождении в различных дорожных условиях.

«POER KINGKONG унаследовал классический жесткий стиль GWM PICKUP и высокие эксплуатационные характеристики. Эти преимущества позволяют лучше удовлетворять потребности потребителей при различных условиях. Это, несомненно, демонстрирует силу GWM PICKUP», – заявил старший представитель дистрибьютора после знакомства с автомобилем.

Пикапы – самые первые экспортные модели GWM на международном рынке. Чтобы удовлетворить дифференцированные потребности различных рынков по всему миру, компания GWM представила несколько моделей пикапов, включая GWM POER, POER KINGKONG и POER SHANHAI. Более 2 миллионов GWM PICKUP продано по всему миру на сегодняшний день, что свидетельствует об их исключительной надежности.

GWM POER, интеллектуальная модель высокого класса от GWM PICKUP, представлена более чем в 50 странах, включая Китай, Австралию, Чили, Саудовскую Аравию и Южно-Африканскую Республику, и добилась устойчивого роста продаж. Согласно последнему отчету, опубликованному компанией GWM, мировой объем продаж GWM POER в феврале этого года достиг 12 882 единиц, а совокупный мировой объем продаж превысил 400 000 единиц с момента его запуска чуть более трех лет назад.

GWM POER также завоевал ряд авторитетных наград за выдающееся качество. Он получил пятизвездочный рейтинг безопасности Australasian New Car Assessment Program (ANCAP). На южноафриканском рынке модель GWM POER завоевала премию Light Commercial Newcomer Vehicle of the Year и быстро вошла в десятку лидеров в сегменте рынка. В Чили модель GWM POER получила признание со стороны рынка и пользователей и была удостоена премии «Лучший пикап года», присуждаемой местными профессиональными автомобильными СМИ MT Online.

В перспективе GWM PICKUP стремится постоянно создавать более рациональные и безопасные модели и продолжать расширять модельный ряд на мировом рынке. Ожидается, что на некоторых рынках POER KINGKONG появится уже в этом году, обеспечив потребителям более персонализированный выбор пикапов.