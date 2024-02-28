Новая версия Exiland Backup 6.7 – улучшения и новые возможности

Каждая новая версия программы резервного копирования Exiland Backup от российского разработчика — компании Exiland Software, добавляет новые возможности, удобство использования и оптимизацию существующих алгоритмов копирования файлов.

Улучшения, сделанные в новой версии Exiland Backup, по большей части, касаются интерфейсной части, но также в ней были добавлены новые возможности и устранены некоторые ошибки и недочеты.

Действие после выполнения всех заданий

На всплывающей во время выполнения задания панели появился элемент выбора Список, позволяющий пользователю выбирать, что необходимо сделать после выполнения всех заданий, находящихся в очереди:

Выйти из системы

Перезагрузить ПК

Выключить ПК

Спящий режим

Закрыть программу

В версии 6.6 и ниже, была возможность только выключения ПК. Но, не все пользователи, уходя домой с работы, выключают свои ПК. Некоторые пользователи предпочитают перейти в спящий режим, чтобы сохранить все открытые программы и настройки на рабочем ПК. Это, несомненно, удобно потому, что нередко создание резервной копии удобно выполняют в конце рабочего дня, при этом некогда ждать завершение выполнения заданий, чтобы затем войти в спящий режим. Новая возможность, как нельзя кстати, решает эту задачу.

Работа ноутбука от батареи

При работе ноутбука от батареи, если уровень заряда остается менее 20%, то ноутбук переходит в режим экономии аккумулятора: частота процесора занижается для того, чтобы экономить заряд. Если в это время осуществляется резервное копирование, оно может длиться достаточно долго, даже если копируется совсем небольшой объем данных. Во время резервного копирования файлов на ноутбуке работать практически невозможно, поскольку частота процессора занижена, из-за чего все программы, браузер и т. п. «тормозят» и ноутбук может даже внезапно выключиться, если закончится заряд батареи.

В новой версии 6.7 появилась возможность указать минимальный уровень заряда батареи в процентах, при котором разрешено выполнение задания. Например, если указано 30%, а на момент запуска задания заряд составил лишь 25%, то задание не запустится, а пользователь получит соответствующее уведомление в журнале выполнения.

Другие улучшения

Кроме указанных выше новых функций, также улучшена стабильность работы программы, пересмотрены и оптимизированы некоторые алгоритмы, в частности алгоритм удаления старых резервных копий.

Сильные стороны Exiland Backup:

— Быстрое копирование файлов в несколько параллельных потоков;

— Программа версии Professional работает службой Windows в фоновом режиме, не мешая работе других программ.

— Встроенный планировщик, запускающий задания по времени или событию;

— Управление утилитой из командной строки ОС

— Регулирование нагрузки на процессор

— Exiland Backup добавлена в реестр Российского ПО, зарегистрирована в Роспатенте

— Не ограниченная по времени лицензия

— Удобный и понятный русскоязычный интерфейс

Программа создана в России в 2005 году и по сей день активно развивается. Рекомендована как для организаций, так и для домашних пользователей.